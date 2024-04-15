В магазинах Эстонии стали чаще воровать хлеб и колбасу

По словам руководителя охранной фирмы Forus Каймара Каруаука, на статистике сказывается материальное положение людей.

- Если раньше редко воровали хлеб, кондитерские изделия или, например, колбасу, то сегодня эти продукты уже есть в нашей статистике, - сказал он.

По словам руководителя Kaubamaja Эркки Лаугуса, с растущим числом краж сталкиваются все торговые сети. Он отметил что за последние три года количество задержанных при попытке совершения кражи в магазинах этой сети утроилось, и в среднем в двух универмагах Kaubamaja ежедневно происходит не менее одного задержания.

Чаще всего крадут косметику, но объектами краж также становятся электроника, бытовые товары и одежда, причем самые крупные кражи происходят на тысячи евро. На таких кражах, по словам Лаугуса, попадаются не только жители Эстонии, но и иностранные туристы.

"Действительно, доля профессиональных воров в эстонских магазинах увеличилась. Если несколько лет назад у нас была проблема с приезжими "профессионалами" с востока и, например, из Риги, то сегодня мы видим, что чаще речь идет о местных жителях", - сказал Лаугус.

Однако в большинстве случаев стоимость украденного из магазина не превышает 200 евро, т.е. квалифицируется как проступок, а не преступление.

В целом, чаще всего из магазинов по-прежнему крадут алкоголь.