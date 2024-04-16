В последнее время одна из самых горячих тем в наших СМИ - учителя. Обычно это их заботы, большая загруженность на работе, зарплата, которая не оценивает их вклад, трудные дети, сложные отношения с родителями учеников и т.д. Но все же среди них немало и тех, кого можно назвать настоящей солью земли: помимо своей основной работы они чтят нашу национальную культуру, поддерживают ее преемственность, поощряют наших детей к ее развитию и сами являются живым примером.
Урве Кильк: Соль земли никогда не подводит
Интересно, знает ли наше Министерство образования и науки, что в Эстонии уже 24 года проводятся фестивали учительских коллективов народного танца? Последний состоялся совсем недавно, 16 марта, в Канепи, первый - 28 ноября 1998 года в Кохтла-Ярве. В тот год учительской группе Ярвеской гимназии исполнилось 35 лет, и я подумала, что по такому случаю можно было бы пригласить в качестве гостей занимающихся народными танцами учителей из других уголков страны и таким образом заложить основу для ежегодных встреч. Тем более что СМИ рассказали о том, как в Вильянди уже в который раз празднуют театральные кружки учителей.
Так и родилось в кругу друзей по окончании летнего танцевального семинара предложение устраивать фестивали в разных уголках Эстонии. И когда вторая встреча состоялась в Вильянди, местная учительская группа "Kelluke" под руководством Майе Таммемяэ подарила фестивалю грабли, которые теперь каждый раз передаются организатору следующего фестиваля, который хранит их в своей школе на видном месте в течение целого года.
Так с граблями познакомилась и школа Кохтла-Нымме, ведь руководители коллективов, участвовавших в 9-м фестивале, захотели, чтобы 10-й, юбилейный фестиваль снова состоялся в Кохтла-Ярве. Поскольку учительская группа Ярвеской гимназии после 3-го фестиваля прекратила свою деятельность, организовывать юбилейное торжество пришлось их "правопреемнику" - группе "Kuppar".
Учительская группа Йыхвиской гимназии под руководством Вольдемара Берельковского присоединилась к участникам фестиваля уже в Выру, где они танцевали вместе в третий раз. Однако грабли им достались только на 16-м фестивале, поэтому в 17-й раз народные танцоры-учителя встретились на фестивале уже в Йыхвиском центре культуры. Хроника, в которой есть записи обо всех фестивалях, полна похвал за очень хорошо организованное мероприятие. После того как Вольдемар, который обычно возил на фестивали смешанные группы со своими танцами, отошел от активного руководства, на двух последних фестивалях оригинальными танцами блеснула состоящая из учительниц группа "Kuremari".
Группа вокаских учителей "Kiiguri" под руководством Хелле Асток еще на 4-м фестивале в Луунья выступала в качестве опытного участника. Однако в Тойлаской школе до сих пор грабли на хранении не были. Зато тойласцы поддержали группу "Kuppar" в организации знаменательного 10-го фестиваля, подарив всем участвовавшим группам, которых обычно насчитывается около двадцати, морские камни, украшенные рисунками.
"Могу смело порекомендовать организаторам осенней церемонии чествования учителей пригласить для выступления там учительские коллективы народного танца".Урве Кильк, преподаватель народного танца
Тойлаской волости следует найти для "Kiiguri" место, где можно было бы принимать учителей, "зараженных вирусом" народного танца.
Настоящим сюрпризом в Канепи стала для идавирусцев группа иллукаских учителей под руководством Каи Кама. Волость Алутагузе может гордиться учительницей-энтузиасткой, которая, хотя и начинала скромно с группой бабушек, теперь увлекла народным танцем и школьных учителей, и учеников. Две ее детские группы успешно выступили на Дне танца школьной молодежи в Кохтла-Ярвеском центре культуры 22 марта.
Иллукаских учителей, очевидно, волнует вопрос народных костюмов. В этом плане эффективную поддержку может оказать Ида-Вирумааская экспертная группа "Капитала культуры Эстонии", где спорт, похоже, превалирует над народной культурой. Такой вывод я сделала на основе последнего распределения наград: три премии за дело всей жизни достались спортсменам, а занимающимся народной культурой - ни одной. Также "Жемчужиной культуры" выбрали организатора спортивных мероприятий, хотя сейчас он даже не из нашего уезда.
Учителя не только наслаждаются танцами во время встреч в разных уголках Эстонии, но и получают возможность ближе познакомиться с этим местом и принять участие в различных мастер-классах. Так, в Канепи некоторые учителя впервые сели за ткацкие станки, чтобы запечатлеть присутствие своей группы в разноцветном полосатом гобелене. Кульминацией, несомненно, является концерт, где царит исключительно теплая, дружеская и радостная атмосфера. И просто невероятно, как хорошо они танцуют!
Могу смело порекомендовать организаторам осенней церемонии чествования учителей пригласить для выступления там учительские коллективы народного танца. Соль земли никогда никого не подводит.