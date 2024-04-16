Урве Кильк: Соль земли никогда не подводит

Интересно, знает ли наше Министерство образования и науки, что в Эстонии уже 24 года проводятся фестивали учительских коллективов народного танца? Последний состоялся совсем недавно, 16 марта, в Канепи, первый - 28 ноября 1998 года в Кохтла-Ярве. В тот год учительской группе Ярвеской гимназии исполнилось 35 лет, и я подумала, что по такому случаю можно было бы пригласить в качестве гостей занимающихся народными танцами учителей из других уголков страны и таким образом заложить основу для ежегодных встреч. Тем более что СМИ рассказали о том, как в Вильянди уже в который раз празднуют театральные кружки учителей.

Так и родилось в кругу друзей по окончании летнего танцевального семинара предложение устраивать фестивали в разных уголках Эстонии. И когда вторая встреча состоялась в Вильянди, местная учительская группа "Kelluke" под руководством Майе Таммемяэ подарила фестивалю грабли, которые теперь каждый раз передаются организатору следующего фестиваля, который хранит их в своей школе на видном месте в течение целого года.

Так с граблями познакомилась и школа Кохтла-Нымме, ведь руководители коллективов, участвовавших в 9-м фестивале, захотели, чтобы 10-й, юбилейный фестиваль снова состоялся в Кохтла-Ярве. Поскольку учительская группа Ярвеской гимназии после 3-го фестиваля прекратила свою деятельность, организовывать юбилейное торжество пришлось их "правопреемнику" - группе "Kuppar".