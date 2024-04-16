Лучшие фильмы йыхвиского кинофестиваля "Латерна магика" покажут в субботу

Жюри в начале апреля крепко потрудилось - конкурсные фильмы просматривали более пяти часов. Победители определены, но имена тех, кто заслужил награды, станут известны во время торжественной церемонии, где покажут лучшие фильмы по семи номинациям. По традиции в кинозале "Амадеус" развернут красную дорожку.

Всего на конкурс поступило 62 работы, особенно много детского кино и, в частности, мультфильмов.

- Это говорит о том, что любительские киностудии продолжают работу и воспитывать новое творческое поколение авторов, режиссеров, операторов и так далее, - довольна координатор конкурса и идейный вдохновитель Анна Маскаева. - Приобщить молодежь к искусству создания кино всегда было главной целью нашего фестиваля.

"Латерна магика" уже 17 лет не теряет популярности, наоборот, расширяет географию - в этом году среди конкурсантов были не только представители разных городов Эстонии, но также из Франции, Италии, Словении, Украины, Литвы.

В составе жюри были журналист Сергей Овченков, продюсер, режиссер, сценарист Наталья Маченене, актер театра и кино, телеведущий Вадим Малышкин, продюсер фестиваля "KinoFF 2023", фотограф Анастасия Волкова, культуролог, журналист Ян Левченко.

Вадим Малышкин, дебютировавший в жюри кинофестиваля, сказал, что, получив предложение организаторов, сразу согласился.

- Удачно совпало, что день оказался свободным, а так как я много слышал о "Латерне магике" от своего друга Сергея Овченкова и даже видел некоторые фильмы, то с удовольствием поехал в Йыхви. Оказалось очень увлекательно! Получил необычный опыт, было несложно, не устал, наоборот, получил много эмоций и порадовался, что в нашей стране такое большое количество молодых талантливых и креативных людей, которые творят, создают кино в разном его проявлении. Большинство просмотренных кинолент очень интересны, хотя периодически приходилось задавать себе вопрос - может, стоит пересмотреть свой взгляд на искусство, поскольку некоторые работы были для меня необычными... Приятно удивило, какие классные мультфильмы получаются у детей. Очень круто, что молодежь ищет, придумывает и активно себя проявляет!

Вадим советует всем, у кого есть возможность, прийти в "Амадеус" в субботу и посмотреть лучшие киноленты, а также больше внимания обращать на то, что происходит рядом, и поддерживать тех, кто это замечает и воплощает в жизнь на экране.

На юбилейной церемонии закрытия зрителей ждут приятные сюрпризы, которые приготовили организаторы. Украсят праздник молодежный театр Йыхвиского центра культуры и интересов, талантливые вокалисты Афина Маххарамова, Инес Рейси и Лилиан Сёэт.