СПАСАТЕЛИ ⟩ Дети сообщили о возгорании сухой травы

К вечеру 12 апреля в центр тревоги сообщили о возгорании сухой травы у гаражей на улице Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Под электролинией трава горела на площади около 30 кв. м.

Возгорание могло начаться из-за измельчения кустарника.