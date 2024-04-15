Вечером 13 апреля в центр тревоги позвонили дети и сообщили о возгорании сухой травы на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Дети сообщили о возгорании сухой травы
Детей попросили держаться подальше от места горения. Спасатели потушили пожарными хлопушками огонь на площади 150 квадратных метров.
Из-за измельчения кустарника могла загореться трава
К вечеру 12 апреля в центр тревоги сообщили о возгорании сухой травы у гаражей на улице Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Под электролинией трава горела на площади около 30 кв. м.
Возгорание могло начаться из-за измельчения кустарника.