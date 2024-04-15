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СПАСАТЕЛИ ⟩ Дети сообщили о возгорании сухой травы

Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вечером 13 апреля в центр тревоги позвонили дети и сообщили о возгорании сухой травы на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.

Детей попросили держаться подальше от места горения. Спасатели потушили пожарными хлопушками огонь на площади 150 квадратных метров. 

Из-за измельчения кустарника могла загореться трава

К вечеру 12 апреля в центр тревоги сообщили о возгорании сухой травы у гаражей на улице Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Под электролинией трава горела на площади около 30 кв. м.

Возгорание могло начаться из-за измельчения кустарника.

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