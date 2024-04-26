Роль родителя при переходе на эстоноязычное обучение

То, насколько безболезненно для ребенка произойдет переход на эстоноязычное образование, зависит, с одной стороны, от качества обучения, а с другой стороны, конечно, и от взглядов, которых придерживаются родители. Если родители понимают, что эстоноязычное образование важно для будущей жизни их ребенка и объясняют это ребенку, то, вероятно, ребенок тоже будет мотивирован на учебу на эстонском языке. Если же отношение родителей негативное, то и ребенку трудно быть позитивно настроенным к изменениям. Роль родителей при переходе на эстоноязычное образование прежде всего состоит в том, чтобы ободрять и поддерживать своих детей.

Как поддержать своего ребенка?

В обязанности родителя не входит объяснять ребенку суть изучаемого или руководить выполнением домашних работ. Пусть это будет обязанностью школы. Однако каждый родитель сможет поговорить со своим ребенком, спросить, как он себя чувствует, о чем думает, как у него идут дела, чему новому он научился и что его тревожит. Короткого ответа "хорошо" или "нормально" не должно быть достаточно для родителя. Спрашивать надо больше и подробнее, а также внимательнее прислушиваться к ответам ребенка. Все это следовало бы делать на родном языке. Дома ребенок должен иметь возможность разговаривать на своем родном языке.