Министр образования и науки Кристина Каллас недавно посетила Ида-Вирумаа, чтобы поговорить с учителями и родителями учеников о переходе на эстоноязычное образование. Ее встреча с нарвскими родителями разожгла страсти и получила активное отражение как в эстонских ежедневных СМИ, так и в социальных сетях.
Роль родителя при переходе на эстоноязычное обучение
Волнение и страхи родителей при переходе на эстоноязычное образование, проявленные также на встрече с министром, понятны. Изменения тревожат. Все неизведанное, новое и непонятное вызывает страх.
Родители боятся, что не смогут помогать своим детям в школьных работах, так как их собственное знание языка недостаточно хорошее. Они опасаются, что ребенок утратит свой идентитет, что родной язык будет забываться или знание предмета окажется слабым, поскольку на предметных уроках будет уделяться больше внимания эстонскому языку, чем самому предмету. Боятся и того, что учителя и школа не окажут ребенку достаточной поддержки и не поддержат предметное обучение посредством эстонского языка.
Как убрать страхи?
Бояться многоязычия не стоит и вред двуязычия - это миф. Знание и использование двух или более языков являются в современном мире, скорее, нормой, нежели исключением. Я и себя считаю владеющей тремя языками: мой родной язык - эстонский, будучи английским филологом я изучала, использовала и преподавала английский язык более 55 лет, а также знаю и ежедневно развиваю свой русский язык.
Для самоуспокоения всем родителям я рекомендую прочитать тетрадь Вирве-Аннели Вихман "Meie lapsel mitu keelt" [KK1], которая доступна также на русском языке ("Наш многоязычный ребенок: в помощь родителям"). Это издание опровергает мифы и снимает некоторые страхи, которые могут охватить родителей перед переходом на эстоноязычное образование.
Как это издание, так и опыт некоторых разговаривающих на нескольких языках людей, подтверждают, что владение любым языком на любом уровне - только на пользу. Даже во время заграничной поездки сказанные местным работникам сферы обслуживания "здравствуйте" или "спасибо" на их родном языке их порадуют, а порой и обеспечат вам лучшее обслуживание.
Отношение и взгляды многое определяют
На рынке труда больше ценят тех, кто вдобавок к своим профессиональным умениям владеет иностранными языками. Я более чем уверена, что любой родитель хочет, чтобы дела у его ребенка шли хорошо, чтобы он получил хорошее образование и преуспел в жизни.
Если родитель хочет, чтобы его ребенок получил качественное профессиональное или высшее образование в Эстонии, то хорошее знание языка - именно то, что обеспечит такую возможность.
Высшее образование в Эстонии - эстоноязычное, и эстоноязычное гимназическое образование позволит молодежи продолжить свое образование в высшей школе. Даже у тех, кто имеет профессиональное образование и знает языки, гораздо больше возможностей получить хорошую работу в любом краю Эстонии и не ограничиваться жизнью или работой там, где люди в основном говорят только на одном языке.
Работая в Нарвском колледже, я на примере студентов вижу, как хорошо владеющие языком, зачастую пришедшие из классов языкового погружения студенты успешно учатся и находят после окончания учебы интересную и хорошо оплачиваемую работу.
3 МЫСЛИ
- Если родитель хочет, чтобы его ребенок получил качественное профессиональное или высшее образование в Эстонии, то хорошее знание языка - именно то, что обеспечит такую возможность.
- То, насколько безболезненно для ребенка произойдет переход на эстоноязычное образование, зависит, с одной стороны, от качества обучения, а с другой стороны, конечно, и от взглядов, которых придерживаются родители.
- Родители могут также предложить ребенку больше эстоноязычной среды, нежели обычно, - например, вместе смотреть телепередачи и слушать новости на эстонском языке, заменить в каникулы поездку за границу посещением Вырумаа или Вильяндимаа.
директор по учебной части Нарвского колледжа Тартуского университета
То, насколько безболезненно для ребенка произойдет переход на эстоноязычное образование, зависит, с одной стороны, от качества обучения, а с другой стороны, конечно, и от взглядов, которых придерживаются родители. Если родители понимают, что эстоноязычное образование важно для будущей жизни их ребенка и объясняют это ребенку, то, вероятно, ребенок тоже будет мотивирован на учебу на эстонском языке. Если же отношение родителей негативное, то и ребенку трудно быть позитивно настроенным к изменениям. Роль родителей при переходе на эстоноязычное образование прежде всего состоит в том, чтобы ободрять и поддерживать своих детей.
Как поддержать своего ребенка?
В обязанности родителя не входит объяснять ребенку суть изучаемого или руководить выполнением домашних работ. Пусть это будет обязанностью школы. Однако каждый родитель сможет поговорить со своим ребенком, спросить, как он себя чувствует, о чем думает, как у него идут дела, чему новому он научился и что его тревожит. Короткого ответа "хорошо" или "нормально" не должно быть достаточно для родителя. Спрашивать надо больше и подробнее, а также внимательнее прислушиваться к ответам ребенка. Все это следовало бы делать на родном языке. Дома ребенок должен иметь возможность разговаривать на своем родном языке.
Если у ребенка возникают в школе проблемы, будь то проблемы с языком, предметом или с учениками, то надо связаться с учителем, школой или местным самоуправлением, чтобы вместе найти решение. Пути решения многих проблем можно найти только в сотрудничестве. Может случиться, что вопрос не в языке и причины проблем намного более глубокие - например, трудности роста, разногласия с ровесниками, издевательства в школе или общее падение мотивации.
Знание языка развивается по-разному, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Но таким же образом по-разному развиваются и сами дети. Как многоязычные люди владеют языками не на одном уровне, так и нет причин полагать, будто успеваемость по различным предметам связана прежде всего с языком.
Те люди, которые учатся на своем родном языке, тоже успевают по разным предметам по-разному: кому-то труднее дается литература или география, кому-то химия или труд. Тут тоже важно не обвинять сразу же язык в слабой успеваемости по предмету, а понаблюдать за более широкой картиной.
Важно понять, есть ли у ребенка проблемы с конкретным предметом или причины более глубокие - например, неприязнь в отношении школы в целом, противоречия с ровесниками или причина в предыдущих пробелах в знаниях. Если вам кажется, что проблемы более широкие и глубокие, то надо заняться первопричинами - например, подтолкнуть ребенка к осмыслению своего образовательного пути, поискать решения проблем в общении или помочь ребенку восполнить ранее возникшие пробелы в знаниях.
Если у ребенка имеются языковые проблемы, то надо сообщить учителю или школе, что трудности связаны с языком. Учителя-предметники с родным эстонским языком могут и не ощущать, что больше внимания следовало бы обращать на интеграцию предмета и языка, а также заниматься углубленным обучением языку школьного предмета.
Языковую среду можно найти повсюду
Родители могут также предложить ребенку больше эстоноязычной среды, нежели обычно, - например, вместе смотреть телепередачи и слушать новости на эстонском языке, заменить в каникулы поездку за границу посещением Вырумаа или Вильяндимаа. Не в любом уголке Эстонии можно запросто найти эстоноязычную среду, однако что касается английского языка, то соответствующую среду мы ищем и все-таки находим. То же самое действует и в случае эстонского языка.
Уже в случае маленьких детей родители могут обращать их внимание на эстоноязычную информацию в публичном пространстве, а в случае детей постарше - сознательно направлять его. В нарвских кинотеатрах эстонские фильмы тоже сопровождаются титрами на русском и английском языках, да и спектакли в "Свободной сцене" зачастую идут с переводом. Видеть субтитры на родном языке - это тоже поначалу полезно, но со временем от них можно отказаться и сосредоточиться только на том, чтобы слушать и смотреть.
Я уверена, что от перехода на эстоноязычное образование больше всего выиграют сегодняшние дети и молодежь. Насколько успешно пройдет этот переход, зависит от всех участвующих сторон - государства, местных самоуправлений, школ и учителей. Сверхважную роль играют и родители. Так давайте же все вместе сделаем все, чтобы этот переход прошел гладко и чтобы у детей и молодежи появились хорошие перспективы, чтобы преуспевать в будущем.