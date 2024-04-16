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Хутор Тагавялья считает логотип национального парка хорошим маркетинговым аргументом

Кюлли Крийс
, журналист
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На хуторе Тагавялья посетителей также познакомят с образом жизни и историческим наследием хутора. На снимке хозяин Калев Нийне показывает, как надо косить косой.
На хуторе Тагавялья посетителей также познакомят с образом жизни и историческим наследием хутора. На снимке хозяин Калев Нийне показывает, как надо косить косой. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Хозяин хутора Тагавялья Калев Нийне, в начале марта первым получивший право использовать логотип Алутагузеского национального парка, надеется, что его пример заразит и других предпринимателей региона.

- Мы так и так экохуторяне, мы постоянно сотрудничаем с национальным парком, ухаживаем за нашими лесолугами и приглашаем людей на природу. Неплохо, если на нашей продукции будет знак, показывающий, что мы заботимся о природе, - говорит Калев Нийне, хозяин хутора Тагавялья, объясняя, почему он захотел добавить логотип национального парка на свою хуторскую продукцию. 

Три года назад домочадцы хутора Тагавялья пригласили желающих посмотреть на их лесолуг.
Три года назад домочадцы хутора Тагавялья пригласили желающих посмотреть на их лесолуг. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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