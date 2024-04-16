Хутор Тагавялья считает логотип национального парка хорошим маркетинговым аргументом

- Мы так и так экохуторяне, мы постоянно сотрудничаем с национальным парком, ухаживаем за нашими лесолугами и приглашаем людей на природу. Неплохо, если на нашей продукции будет знак, показывающий, что мы заботимся о природе, - говорит Калев Нийне, хозяин хутора Тагавялья, объясняя, почему он захотел добавить логотип национального парка на свою хуторскую продукцию.