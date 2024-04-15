Жителей Эстонии зовут поучаствовать в мониторинге размножения земноводных

Мониторинг волонтерами земноводных организуется Агентством по охране окружающей среды уже шестой год.

"Ждем наблюдений за размножением водоемов земноводных через умное приложение Loodusvaaluute. Если у вас еще нет приложения, вы можете загрузить его из Apple Store или Google Play. Если вы слышите кваканье из пруда или водоема возле вашего дома за сауной, это может быть потенциальным рассадником земноводных. По возможности посетите этот водоем несколько раз в период с 15 апреля по 30 июня, чтобы выявить все гнездящиеся там виды земноводных", - говорится в сообщении Агентства по охране окружающей среды.

- В 2023 году с помощью волонтеров было собрано почти 205 наблюдений земноводных девяти видов. Это доказывает, что волонтеры оказывают большую помощь в поддержке национального мониторинга амфибий, - говорит Кристель Роуз Бахманн, главный специалист Агентства по охране окружающей среды. - Мы имеем дело с важной информацией, которая подтверждает наблюдения, сделанные в рамках национального мониторинга, и помогает подготовить комплексное представление об успехах распространения и размножения земноводных в Эстонии.

Всем заинтересованным в добровольном мониторинге Агентство предоставит необходимую информацию на своем сайте в среду, 17 апреля, где Элин Соометс-Алвер, Исследователь экологии водно-болотных угодий Тартуского университета, в режиме онлайн расскажет об эстонских видах амфибий и их местонахождении.

Главный специалист Агентства по охране окружающей среды Кристель Роуз Бахманн познакомит с методикой добровольного мониторинга и ввода наблюдений в приложение Nature Observations.

Руководство по добровольному мониторингу амфибий можно найти на сайте Loodusveeb.