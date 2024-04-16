Рийна Сиккут: Лимонадный налог поможет сохранить здоровье

При употреблении в больших количествах это может повлиять на обмен веществ в организме, любители лимонада рискуют повысить кровяное давление и вызвать воспаление. Сладкие напитки также вызывают серьезные проблемы со здоровьем - диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания печени, а также приводят к ухудшению здоровья полости рта.

Поэтому нам нужно начать в первую очередь с сокращения потребления продуктов, которые, согласно фактическим данным, более вредны для здоровья. Обложение налогом лимонадов и других подслащенных напитков является первым шагом в этом вопросе, особенно с учетом здоровья детей и их потребительских привычек. Чтобы повлиять на поведение потребителя в вопросе защиты здоровья, ставка налога должна повысить цену продукта как минимум на 20%.

Налог на сладкие напитки уже доказал свою эффективность в ряде стран. Если потребление снижается из-за роста цен, это мотивирует производителей пересматривать рецептуры напитков. Таким образом, налог является эффективным способом обеспечить людей более здоровыми вариантами питания. Конечно, одних налогов недостаточно. Вместе с регулированием рекламы продуктов питания и напитков, ориентированной на детей, поддержкой физической активности детей и снижением содержания сахара, соли и жира в других продуктах лимонадный налог поможет создать среду, в которой дети будут расти здоровыми.