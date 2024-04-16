Мэр Нарвы Яан Тоотс встал на защиту считающегося элитной школой Нарвского языкового лицея, где контроль со стороны Министерства образования и науки установил множество недостатков, начиная с того, что в школе не следуют государственной учебной программе, и кончая тем, что делопроизводство в школе частично русскоязычное.
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Мэр Нарвы принялся хвалить элитную школу, где было выявлено множество недостатков
Нарвский языковой лицей показывал хорошие учебные результаты на госэкзаменах, особенно по математике и английскому языку, школу считали учебным заведением с хорошим имиджем, достойным быть примером для других. В начале года Министерство образования и науки организовало в связи с переходом на эстоноязычное образование надзор в школах Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве, в результате которого в языковом лицее выявили, однако, значительные нарушения.