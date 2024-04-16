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Мэр Нарвы принялся хвалить элитную школу, где было выявлено множество недостатков

Эрик Калда
, журналист
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Нарвский языковой лицей считается в Нарве школой с высоким престижем. Несмотря на это, министерство выявило там множество недостатков.
Нарвский языковой лицей считается в Нарве школой с высоким престижем. Несмотря на это, министерство выявило там множество недостатков. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Мэр Нарвы Яан Тоотс встал на защиту считающегося элитной школой Нарвского языкового лицея, где контроль со стороны Министерства образования и науки установил множество недостатков, начиная с того, что в школе не следуют государственной учебной программе, и кончая тем, что делопроизводство в школе частично русскоязычное.

Нарвский языковой лицей показывал хорошие учебные результаты на госэкзаменах, особенно по математике и английскому языку, школу считали учебным заведением с хорошим имиджем, достойным быть примером для других. В начале года Министерство образования и науки организовало в связи с переходом на эстоноязычное образование надзор в школах Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве, в результате которого в языковом лицее выявили, однако, значительные нарушения.

Выявленные министерством недостатки

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