Мэр Нарвы принялся хвалить элитную школу, где было выявлено множество недостатков

Нарвский языковой лицей показывал хорошие учебные результаты на госэкзаменах, особенно по математике и английскому языку, школу считали учебным заведением с хорошим имиджем, достойным быть примером для других. В начале года Министерство образования и науки организовало в связи с переходом на эстоноязычное образование надзор в школах Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве, в результате которого в языковом лицее выявили, однако, значительные нарушения.