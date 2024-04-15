За последние недели в полицию поступило несколько сообщений о случаях обнаружения фальшивых денег. Полиция просит всех быть осторожными, особенно с купюрами в 20 евро.
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ⟩ В обороте появились фальшивые купюры
С начала апреля в полицию поступило фальшивых 20-евровых купюр на сумму около 1200 евро. По словам начальника управления по тяжким преступлениям криминального бюро Северной префектуры Вячеслава Миленина, сейчас в обороте находятся очень качественные фейки. "Полиция расследует эти дела и работает над поимкой преступников. Мы просим как компании, так и людей, использующих наличные деньги, быть осторожными при использовании наличных денег. Подлинность наличных денег можно проверить с помощью специального прибора или методом "пощупать-посмотреть-наклонить". Если вы подозреваете фальшивые деньги, обратитесь в полицию или ближайший банк, - сказал Миленин.
Он подчеркивает, что сознательное использование фальшивых денег и сувенирных денег является преступлением.
Как проверить наличные:
- Пощупайте банкноту - бумага банкноты грубая и прочная;
- Посмотрите на банкноту против света - должно быть видно портретное окошко, водяной знак и защитная нить;
- Наклоните банкноту - в портретном окошке и портретной голограмме должны быть видны номиналы, окруженные радужными линиями.