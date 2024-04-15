Начались учения "Кайтселийта" "Põhjakonn"

Учения пройдут главным образом в Ляэне-Вирумаа, однако в нем участвуют также члены Алутагузеской дружины "Кайтселийта".

В рамках учений подразделения Северо-Восточного округа территориальной обороны (KiMKR) будут также участвовать с понедельника по среду в интеграционных учениях боевой группы союзников НАТО "Ymir/Bold Bugle", руководимых 1-й пехотной бригадой.

Главная задача учений "Põhjakonn 24" - тренировка подразделений KiMKR, повышение их боеготовности и скорости реагирования в случае возможной военной угрозы в своей зоне ответственности. Со стороны KiMKR в учениях участвуют роты территориальной обороны Алутагузеской и Вируской дружин.

- Учения "Põhjakonn 24" являются очень важным учебным мероприятием для Северо-Восточного округа территориальной обороны, в ходе которого мы можем дать оценку готовности рот территориальной обороны к выполнению своих задач в условиях военного времени, а также отработаем взаимодействие как с подразделениями округа, так и со штабом, - сказал командир KiMKR и Вируской дружины подполковник Яанус Айнсалу. - Если в прошлом году подразделения KiMKR сосредоточились главным образом на выполнении задач при атаке, то нынче в фокусе будут оборонительные действия. Мы рады также принимать у себя в ходе учений "Põhjakonn" союзников, вместе с которыми мы сможем тренировать свои подразделения на разной местности.

В учениях "Põhjakonn 24" участвуют также подразделения из литовской добровольной организации KASP и роты легкой пехоты сухопутных войск Франции.

- Мы довольны, что можем участвовать в учениях "Põhjakonn 24", благодаря которым сможем также лучше подготовиться к учениям "Kevadtorm 2024", - отметил капитан Хуберт. - Сотрудничество с "Кайтселийтом" дает нам хорошую возможность внести вклад в единое оборонное сотрудничество и укрепить восточный фланг НАТО. К тому же такая совместная тренировка дает бойцам нашего подразделения прекрасную возможность поучиться и применить новые тактики на различных местностях.

Учения "Põhjakonn" проводятся с 2009 года и начинались со специальных тактических учений, переросших на сегодня в крупнейшие связанные с гособороной учения Северо-Восточного округа территориальной обороны. Нынче учения "Põhjakonn" проводятся в шестнадцатый раз.