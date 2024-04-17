ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Последние оплоты власти Центристской партии в Ида-Вирумаа

Что может такая ситуация принести Ида-Вирумаа? Существует угроза, что здешние самоуправления с центристской властью останутся в политической изоляции, как это уже и раньше неоднократно случалось в этом столетии. Те годы, когда в крупнейших городах Ида-Вирумаа у власти стояла Центристская партия, а в стране - другие партии, в целом оказывались не лучшими для уезда.

Что ни говори, но региональные инвестиции государства являются политическими решениями и при их осуществлении смотрят все же на то, свои или конкуренты находятся у власти в том или другом регионе. Особенно в период, когда дефицит госбюджета растет и предназначенные для городов Ида-Вирумаа инвестиции можно отодвинуть в сторону или отложить на потом под тем предлогом, что ходатайствовать о деньгах они могут также из фонда справедливого перехода.

Поскольку сама Центристская партия переживает процесс активного распада, когда известные политики разбегаются из нее, то это еще больше ослабляет влияние пребывающей в оппозиции партии.

Однако такая ситуация сформировалась во многом по воле избирателей и политиков, и при ней придется стараться жить по возможности лучше. Правда, можно предвидеть, что некоторые политические чиновники, которые в ближайшее время лишатся работы в столице, могут приехать искать ее в городах Ида-Вирумаа, где у власти стоят их однопартийцы.