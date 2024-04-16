Очистка от загрязнения сланцевой промышленности должна дойти от притоков Пуртсе до самой реки Пуртсе.
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Реку Эрра надеются полностью очистить от смолы
Остаточное загрязнение сланцевой промышленности извлекалось из реки Эрра в несколько этапов. Последний раз верхнюю часть реки и кивиылискую канаву чистили в прошлом году на средства Фонда сплочения. В ходе работ выяснилось, что загрязнение там гораздо масштабнее, чем предполагалось по результатам предварительного исследования, поэтому на запланированном участке очистить реку полностью не удалось.