Реку Эрра надеются полностью очистить от смолы

Остаточное загрязнение сланцевой промышленности извлекалось из реки Эрра в несколько этапов. Последний раз верхнюю часть реки и кивиылискую канаву чистили в прошлом году на средства Фонда сплочения. В ходе работ выяснилось, что загрязнение там гораздо масштабнее, чем предполагалось по результатам предварительного исследования, поэтому на запланированном участке очистить реку полностью не удалось.

- Кивиылиская канава была проложена в известковой почве и содержала гораздо более крупное загрязнение, чем предполагалось. Кроме того, выяснилось, что пойменные участки за пределами нынешнего русла реки также были загрязнены в нескольких местах, и, видимо, часть загрязнения была перемещена на берега реки во время дноуглубительных работ, - объяснил Раймо Яаксоо, проектный руководитель отдела водных ресурсов Министерства климата, почему 2,4-километровый участок реки не был очищен.