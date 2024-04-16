Директор по учебной части Нарвского колледжа Тартуского университета, рассуждая о возможностях изучать эстонский язык в Нарве, приходит к выводу, что в изучении языка важнейшую роль играет мотивация.
Пирет Кяртнер: кто хочет говорить по-эстонски в Нарве, тот будет говорить
Приводим текст Пирет Кяртнер полностью:
"Трудно, очень трудно развеивать миф о том, что жители Ида-Вирумаа не знают эстонского языка, потому что здесь нет языковой среды. Эта граница проходит где-то от Йыхви и Кохтла-Ярве в сторону севера и юга, и чем ближе к Нарове, тем меньше языковой среды.
Действительно, еще лет двадцать назад доступ к языковой среде был более ограниченным. Я даже помню тесный книжный прилавок в нарвском магазине Selver Kerese и продажу книг на эстонском языке рядом с входной дверью старого здания Нарвского колледжа, который был очень популярен среди эстоноговорящих.
Однако утверждать, что отсутствие языковой среды является проблемой сегодня, просто глупо. Я филолог-англист и долгое время преподавала английский язык, поэтому часто провожу для сравнения изучение английского языка и владение им. Нельзя ведь сказать, что в Эстонии есть англоязычная среда, но люди, и особенно молодежь, активно стремятся к развитию своего языка, будь то через медиа, интернет, видеоигры или общение со сверстниками на английском.
В первую очередь это вопрос желания найти языковую среду. Все те же возможности существуют и для эстонского языка. Эстонская языковая среда находится на расстоянии одного клика мыши или нажатия на пульте, не говоря уже о книжных магазинах в торговых центрах Нарвы, кинопоказах, театральных представлениях или просто общении с людьми.
Я ходила на очень необычный фильм "Жизнь и любовь" в нарвский кинотеатр Astri Apollo. Кроме меня и двух моих коллег в кинотеатре была эстоноязычная компания из пяти человек, вот и вся публика. Кстати, фильм шел с субтитрами на русском и английском языках.
Те, кто хотят, могут слушать новости, смотреть фильмы, потреблять медиаконтент и слушать музыку на эстонском языке. Все эти возможности значительно способствуют развитию языковых навыков.
В Нарвском колледже висит плакат, гласящий, что здесь можно говорить по-эстонски громко и неправильно. Многих это раздражало, они недоумевали, что значит "громко", да еще и "неправильно"? Как преподаватель языка, я придерживаюсь мнения, что говорить нужно громко, то есть четким, громким голосом, поскольку стесняться говорить не нужно, о каком бы языке ни шла речь. Практика ведет к совершенству.
По собственному опыту мы знаем, что когда у нас что-то не очень получается, мы стараемся оставаться на заднем плане, в тени, но наши навыки развиваются именно тогда, когда мы делаем шаг вперед. Даже совершая ошибки. Я, как и многие другие преподаватели, считаю, что если человек боится делать ошибки при изучении языка, то результатом становится "грамматически правильное молчание". Именно совершение ошибок показывает, что обучение происходит, а языковые навыки развиваются.
Каждый из нас, наверное, не один раз терял равновесие, когда учился кататься на велосипеде, или оказывался в сугробе при спуске с горки на лыжах, но только благодаря такому опыту мы в итоге овладевали какими-то навыками.
Невозможно обойтись без активного использования языка. Человек может пройти десятки языковых курсов, но пока он не начнет использовать язык, эти курсы, хоть и бесплатные, будут совершенно бесполезными.
Опять же, можно провести сравнение с обучением другим навыкам. Например, водительские права сами по себе езду не означают, все же нужно сесть за руль и поехать. То же самое относится и к языкам: да, за успешную сдачу государственного экзамена полагается сертификат, но только активное использование языка позволяет поддерживать и совершенствовать языковые навыки.
Носители эстонского языка тоже должны играть свою роль. Мой опыт последних лет показывает, что в Нарве и Ида-Вирумаа можно прекрасно жить, говоря только по-эстонски. Просто нужно не поддаваться искушению перейти на русский, который я знаю достаточно хорошо, и дружелюбно и уверенно использовать государственный язык.
Смею заметить, что в общественных местах все более-менее общаются на эстонском. В магазинах работники после эстоноязычного приветствия переходят на эстонский, а мои коллеги в Нарвском колледже привыкли общаться со мной по-эстонски. Да, меня иногда спрашивают: "А можно по-русски или по-английски", но я остаюсь верна своему убеждению, что нужно все же попробовать по-эстонски. Так мы и развеем миф о том, что в Ида-Вирумаа не справиться, говоря только по-эстонски."