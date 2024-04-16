Пирет Кяртнер: кто хочет говорить по-эстонски в Нарве, тот будет говорить

Я ходила на очень необычный фильм "Жизнь и любовь" в нарвский кинотеатр Astri Apollo. Кроме меня и двух моих коллег в кинотеатре была эстоноязычная компания из пяти человек, вот и вся публика. Кстати, фильм шел с субтитрами на русском и английском языках.

Те, кто хотят, могут слушать новости, смотреть фильмы, потреблять медиаконтент и слушать музыку на эстонском языке. Все эти возможности значительно способствуют развитию языковых навыков.

В Нарвском колледже висит плакат, гласящий, что здесь можно говорить по-эстонски громко и неправильно. Многих это раздражало, они недоумевали, что значит "громко", да еще и "неправильно"? Как преподаватель языка, я придерживаюсь мнения, что говорить нужно громко, то есть четким, громким голосом, поскольку стесняться говорить не нужно, о каком бы языке ни шла речь. Практика ведет к совершенству.

По собственному опыту мы знаем, что когда у нас что-то не очень получается, мы стараемся оставаться на заднем плане, в тени, но наши навыки развиваются именно тогда, когда мы делаем шаг вперед. Даже совершая ошибки. Я, как и многие другие преподаватели, считаю, что если человек боится делать ошибки при изучении языка, то результатом становится "грамматически правильное молчание". Именно совершение ошибок показывает, что обучение происходит, а языковые навыки развиваются.