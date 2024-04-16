Министр регионального развития уходит в отставку

Полномочия Калласа как министра, по его словам, истекут во вторник в полночь. Затем он продолжит работу в Рийгикогу.

- Я принял пост министра с желанием вести борьбу за сельскую жизнь в Эстонии и уменьшить региональное неравенство. Когда я вступил в должность и пообщался с фермерами, производителями продуктов питания и людьми в сельских регионах, я еще больше понял, насколько важно сейчас заниматься тем, чтобы жизнь на селе не вымерла раз и навсегда, - сказал Каллас. - Как представитель Сааремаа я чувствовал эту ответственность, и сегодня, оглядываясь на прошедший год, считаю, что цели, которые были поставлены при моем вступлении в должность, не были полностью выполнены.

По словам Калласа, последний месяц принес прорыв во многих важных вопросах, но аграрная и региональная политика должна проводиться последовательно и наравне со всеми другими ключевыми темами.

"Я рад, что мы достигли соглашения в правительстве по вопросу более устойчивого финансирования самоуправлений и нашли возможность открыть программу кредитования земельного капитала Фонда развития жизни на селе (МЕS) объемом 20 миллионов евро. Кроме того, получило решение долгое обсуждение вопроса о компенсации убытков, причиненных чумой свиней, был решен. Мы наконец решили выделить 1,2 миллиона евро", - рассказал Каллас об успехах переговоров в прошлом месяце.

По словам Калласа, решение покинуть свой пост далось ему нелегко.

Мадис Каллас вступил в должность вместе с правительством Каи Каллас 17 апреля прошлого года.

Мадис Каллас вернется в Рийгикогу. Он заменит в парламенте Рейли Ранд, однако та продолжит работу в Рийгикогу - уже вместо ставшего мэром Таллинна Евгения Осиновского.