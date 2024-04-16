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Нарвская полиция просит помощи в установлении местонахождения 82-летней Анны

Северное побережье
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Полиция разыскивает 82-летнюю Анну
Полиция разыскивает 82-летнюю Анну Фото: PPA

Полиция просит помочь найти 82-летнюю Анну, которая ушла из дома 15 апреля в Нарве и до сих пор туда не вернулась. На ней была белая куртка, черные брюки и белая шляпа. У женщины нет с собой телефона, и для поддержки при передвижении она использует трость.

Полиция уже проверила различные адреса, где могла бы находиться Анна, но найти женщину пока не удалось.

Полиция просит всех, кто видел, как женщина на фотографии куда-то движется, сообщить об этом в центр экстренной помощи по номеру 112.

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Нарва
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