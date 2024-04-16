Нарвская полиция просит помощи в установлении местонахождения 82-летней Анны

Полиция просит помочь найти 82-летнюю Анну, которая ушла из дома 15 апреля в Нарве и до сих пор туда не вернулась. На ней была белая куртка, черные брюки и белая шляпа. У женщины нет с собой телефона, и для поддержки при передвижении она использует трость.