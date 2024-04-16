Полиция просит помочь найти 82-летнюю Анну, которая ушла из дома 15 апреля в Нарве и до сих пор туда не вернулась. На ней была белая куртка, черные брюки и белая шляпа. У женщины нет с собой телефона, и для поддержки при передвижении она использует трость.
Нарвская полиция просит помощи в установлении местонахождения 82-летней Анны
Полиция уже проверила различные адреса, где могла бы находиться Анна, но найти женщину пока не удалось.
Полиция просит всех, кто видел, как женщина на фотографии куда-то движется, сообщить об этом в центр экстренной помощи по номеру 112.