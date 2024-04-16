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Россия высылает эстонского дипломата

Северное побережье
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Флаги Эстонии и России на двух берегах Наровы около погранперехода между Нарвой и Ивангородом, ноябрь 2023 года.
Флаги Эстонии и России на двух берегах Наровы около погранперехода между Нарвой и Ивангородом, ноябрь 2023 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В понедельник поверенному по делам Эстонии в РФ вручили ноту, в которой эстонский дипломат объявлен персоной нон грата и должен покинуть Россию.

На то, чтобы покинуть страну, представителю Эстонской республики отвели неделю.

Это стало ответом на высылку Эстонией российского дипломата 19 марта.

- Эстония выслала российского дипломата, поскольку посольство РФ недопустимо вмешивалось во внутренние дела Эстонии и в процесс отправления правосудия, - пояснил министр иностранных дел Маргус Цахкна, отметив, что такой ответный ход российской стороны был предсказуем.

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Эстония
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