В понедельник поверенному по делам Эстонии в РФ вручили ноту, в которой эстонский дипломат объявлен персоной нон грата и должен покинуть Россию.
Россия высылает эстонского дипломата
На то, чтобы покинуть страну, представителю Эстонской республики отвели неделю.
Это стало ответом на высылку Эстонией российского дипломата 19 марта.
- Эстония выслала российского дипломата, поскольку посольство РФ недопустимо вмешивалось во внутренние дела Эстонии и в процесс отправления правосудия, - пояснил министр иностранных дел Маргус Цахкна, отметив, что такой ответный ход российской стороны был предсказуем.