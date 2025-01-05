Численность населения за год сократилась в большинстве уездов, но не в столичном

По данным МВД Эстонии, население Таллинна за последний год увеличилось на 256 человек, а всего Харьюского уезда - на 1897, ​население Тартуского уезда выросло на 777 человек, в том числе на 13 - в самом городе Тарту, ​на Хийумаа население выросло за год на 20 человек.

В остальных 12 уездах Эстонии население сократилось, и сильне всего - в Ида-Вирумаа, где за год стало на 1794 жителя меньше.​​​

По статистике МВД, общее сокращение населения по всем местным самоуправлениям Эстонии составило 2750 человек, но более точные данные представит в течение года Департамент статистики.​

"Северное побережье" на днях рассказывало, что в Ида-Вирумаа число жителей​ уменьшилось за последние пять лет более чем на семь тысяч человек - примерно на столько же, сколько жителей сегодня в Люганузеской волости.