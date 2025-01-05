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Численность населения за год сократилась в большинстве уездов, но не в столичном

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Дорожный указатель на шоссе Таллинн-Нарва.
Дорожный указатель на шоссе Таллинн-Нарва. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В прошлом году уменьшение численности населения было зафиксировано во всех уездах Эстонии, кроме Харьюского, Тартуского и Хийуского, пишет

новостной портал Rus.ERR.

По данным МВД Эстонии, население Таллинна за последний год увеличилось на 256 человек, а всего Харьюского уезда - на 1897, ​население Тартуского уезда выросло на 777 человек, в том числе на 13 - в самом городе Тарту, ​на Хийумаа население выросло за год на 20 человек.

В остальных 12 уездах Эстонии население сократилось, и сильне всего - в Ида-Вирумаа, где за год стало на 1794 жителя меньше.​​​

По статистике МВД, общее сокращение населения по всем местным самоуправлениям Эстонии составило 2750 человек, но более точные данные представит в течение года Департамент статистики.​

"Северное побережье" на днях рассказывало, что в Ида-Вирумаа число жителей​ уменьшилось за последние пять лет более чем на семь тысяч человек - примерно на столько же, сколько жителей сегодня в Люганузеской волости.

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Ключевые слова

Эстония
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