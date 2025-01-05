Численность населения за год сократилась в большинстве уездов, но не в столичном

В прошлом году уменьшение численности населения было зафиксировано во всех уездах Эстонии, кроме Харьюского, Тартуского и Хийуского, пишет
В прошлом году уменьшение численности населения было зафиксировано во всех уездах Эстонии, кроме Харьюского, Тартуского и Хийуского, пишет
По данным МВД Эстонии, население Таллинна за последний год увеличилось на 256 человек, а всего Харьюского уезда - на 1897, население Тартуского уезда выросло на 777 человек, в том числе на 13 - в самом городе Тарту, на Хийумаа население выросло за год на 20 человек.
В остальных 12 уездах Эстонии население сократилось, и сильне всего - в Ида-Вирумаа, где за год стало на 1794 жителя меньше.
По статистике МВД, общее сокращение населения по всем местным самоуправлениям Эстонии составило 2750 человек, но более точные данные представит в течение года Департамент статистики.
"Северное побережье" на днях рассказывало, что в Ида-Вирумаа число жителей уменьшилось за последние пять лет более чем на семь тысяч человек - примерно на столько же, сколько жителей сегодня в Люганузеской волости.