Средний диапазон брутто-зарплаты, предлагаемый в объявлениях о вакансиях, в первом квартале составлял 1660-2244 евро, что на 13% больше, чем за тот же период в 2023 году, пишет dv.ee.
Средняя зарплата на свободных вакансиях существенно повысилась
За год значительнее всего выросли предложения по заработной плате для менеджеров среднего звена и специалистов высшего звена (+21%), а также квалифицированных и профессиональных работников (+13%). Меньше всего выросли предложения по зарплате помощникам, офисным работникам и специалистам среднего звена, где предлагаемая зарплата за год выросла на 6%.
По данным CVKeskus, средняя зарплата в предложениях о работе для топ-специалистов в первом квартале достигла рекордных 3222 евро.
Предложения по заработной плате для специалистов среднего звена и офисных служащих составили в среднем 2644 евро, а для квалифицированных рабочих и профессиональных рабочих - 2140 евро. Предлагаемая заработная плата для сотрудников сферы обслуживания и продаж составила 1536 евро.
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