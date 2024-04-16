Средняя зарплата на свободных вакансиях существенно повысилась

За год значительнее всего выросли предложения по заработной плате для менеджеров среднего звена и специалистов высшего звена (+21%), а также квалифицированных и профессиональных работников (+13%). Меньше всего выросли предложения по зарплате помощникам, офисным работникам и специалистам среднего звена, где предлагаемая зарплата за год выросла на 6%.