МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.04-25.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Kose".

* На поле Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Лоотус футбольная школа Ярве" - ФК "Loo".

Вторник, 23 апреля

* В Вока - эстафета Юрьевой ночи. Центр соревнований - на Вокаском стадионе. Старт - в 18.00.

РАЗНОЕ

Четверг, 18 апреля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.

* В Йыхвиском концертном доме с 10.00 до 16.00 - VII историческая конференция генерала Александера Тыниссона "Jõhvi II maailmasõjas" / "Йыхви во II мировой войне".

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 16.00 - лекция в университете для старшего поколения. Maрия Смельська, Aнне-Ли Фершель, Департамент окружающей среды: "Чужеродные виды в природе Эстонии. Основные правила взаимодействия с чужеродными видами" (на русском языке).

Суббота, 20 апреля

* В клубе "Ахтме" - открытые уроки по танцу бачата для начинающих: 17.30-18.45 - "Bachata Lady Style", соло, девушки, билет - 10 евро; 19.00-20.30 - "Bachata-партнеры", билет - 15 евро. Возраст: 18+. Информация: info@ahtmeklubi.ee.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - вечер отдыха клуба "Weekend". Билет - 8 евро.

* В поселке Таммику в Шахтерском доме (ул. Кастани, 7) в 21.00 - огонь Юрьевой ночи. Сначала - зажжение огня у йыхвиского мемориала павшим в Освободительной войне. На месте будьте с велосипедом. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "ФБ".

Воскресенье, 21 апреля