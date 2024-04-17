Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 18 по 25 апреля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.04-25.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 18 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" - III Детский фестиваль оперы и балета "Нарва": в 11.00 - камерный балет "Lilled ja Karl" (Балтийский театр балета; Литва).
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "Писатель и время... Николай Заболоцкий: путь поэта сквозь эпоху". Гость "Литературной гостиной" - А. Мартынов.
Пятница, 19 апреля
* В Нарвской эстонской гимназии в 10.00 и 11.30 - III Детский фестиваль оперы и балета "Нарва": "Balletilugu" в исполнении национальной оперы "Estonia".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: день книги и розы.
* В Нарвском замке в 17.00 - концерт аккордеонной музыки учащихся Нарвской музыкальной школы.
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - "Синяя птица", спектакль театра-студии "16.komnata".
Суббота, 20 апреля
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 10.00 и 11.30 - III Детский фестиваль оперы и балета "Нарва": "Концерт для самых маленьких" в исполнении национальной оперы "Estonia".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: день книги и розы.
* В Нарвской центральной библиотеке в 12.00 - творческая встреча с писателем Феликсом Шморгуном.
* В Силламяэской библиотеке в 14.00 - Школа вышивки Галины Перовой: открытие выставки "Песня иглы и нити: искусство вышивки в гармонии".
* В Силламяэском центре культуры в 16.00 - "Kevade helid" / "Звуки весны", концерт вокальной группы "Капель". Билет - 5 евро.
* В Художественной галерее Нарвского музея в 13.00 - семейный день "Muinasjutulinn" / "Сказочный город". Отправимся в путешествие по макету старой Нарвы, заглянем в его дверки и окошки, представим, как жилось в маленьких уютных домиках этого города. Билет - 10 евро.
Воскресенье, 21 апреля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.30 - "Laulame enda ja teiste rõõmuks!" / "Поем на радость себе и людям!", концерт хоров Ида-Вирумаа. Вход свободный.
* В Нарвской ратуше в 16.00 - концерт Нарвского симфонического оркестра. В программе: Антонио Вивальди, Алессандро Марчелло, Иоганн Себастьян Бах.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" (BlackBox) в 17.00 - "Goodbye, Berlin!", спектакль Русского театра. Возрастное ограничение: 14+. С переводом на эстонский язык. Билет - 23 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Freedom", концерт студии "Step Up". Билет - 6 евро.
Четверг, 25 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Основной инстинкт", комедия для взрослых. Возрастное ограничение: 16+. Билет - 20, 24, 28 евро.
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - "Незнайка", спектакль театра-студии "16.komnata".
СПОРТ
Четверг, 18 апреля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 21-й сезон, V круг.
* В Вока - мемориал Рихарда Роодена по спортивному ориентированию. Центр соревнований - на Вокаском стадионе. Старт - в 18.00.
Суббота, 20 апреля
* В Нарвском спортцентре в 10.00 - любительский турнир по волейболу.
* В Нарва-Йыэсууском порту в 11.45 - Забег Юрьевой ночи.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Kuresaare U21".
Воскресенье, 21 апреля
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; дуплет.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Информация: тел. 339 3593 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Kose".
* На поле Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Лоотус футбольная школа Ярве" - ФК "Loo".
Вторник, 23 апреля
* В Вока - эстафета Юрьевой ночи. Центр соревнований - на Вокаском стадионе. Старт - в 18.00.
РАЗНОЕ
Четверг, 18 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В Йыхвиском концертном доме с 10.00 до 16.00 - VII историческая конференция генерала Александера Тыниссона "Jõhvi II maailmasõjas" / "Йыхви во II мировой войне".
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 16.00 - лекция в университете для старшего поколения. Maрия Смельська, Aнне-Ли Фершель, Департамент окружающей среды: "Чужеродные виды в природе Эстонии. Основные правила взаимодействия с чужеродными видами" (на русском языке).
Суббота, 20 апреля
* В клубе "Ахтме" - открытые уроки по танцу бачата для начинающих: 17.30-18.45 - "Bachata Lady Style", соло, девушки, билет - 10 евро; 19.00-20.30 - "Bachata-партнеры", билет - 15 евро. Возраст: 18+. Информация: info@ahtmeklubi.ee.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - вечер отдыха клуба "Weekend". Билет - 8 евро.
* В поселке Таммику в Шахтерском доме (ул. Кастани, 7) в 21.00 - огонь Юрьевой ночи. Сначала - зажжение огня у йыхвиского мемориала павшим в Освободительной войне. На месте будьте с велосипедом. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "ФБ".
Воскресенье, 21 апреля
* В Кийкласком народном доме в 11.00 - деревня крольчих для семей с детьми. Дети узнают, почему отпечаток лапы кролика зеленый. Вместе с крольчихами вы сможете поухаживать на их огороде за капустой и морковкой, провести время в чате и позволить своим рукам поработать в уголке для рукоделия. Пожалуйста, возьмите с собой сменную обувь. Информация: тел. 519 0291, Рут Линнард.
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Бронирование. Информация по тел. 332 2008.
Понедельник, 22 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - в дни школьных каникул: дни сказочника Андерсена.
* В Нарвском музее - в дни школьных каникул: детский лагерь "Все профессии нужны, все профессии важны!". "Стану я актером!" Стоимость участия: день - 25 евро, смена (5 дней) - 110 евро.
Вторник, 23 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - в дни школьных каникул: дни сказочника Андерсена.
* В Нарвском музее - в дни школьных каникул: детский лагерь "Все профессии нужны, все профессии важны!". "Стану генералом!" Стоимость участия: день - 25 евро, смена (5 дней) - 110 евро.
Среда, 24 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - в дни школьных каникул: дни сказочника Андерсена.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 12.00 - ярмарка реновации.
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - в дни школьных каникул: сладкий мастер-класс "Весенний венок". Руководитель Юлия Попова. Билет - 5 евро (за три дня).
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - "Веселые каникулы", детская игровая диско-программа для школьников. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).
* В Нарвском музее - в дни школьных каникул: детский лагерь "Все профессии нужны, все профессии важны!". "Стану полицейским!" Стоимость участия: день - 25 евро, смена (5 дней) - 110 евро.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - медиаклуб эстонского языка.
Четверг, 25 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - в дни школьных каникул: дни сказочника Андерсена.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В Нарвском музее - в дни школьных каникул: детский лагерь "Все профессии нужны, все профессии важны!". "Стану архитектором!" Стоимость участия: день - 25 евро, смена (5 дней) - 110 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 Марко Калдур расскажет о своих приключениях в зонах боевых действий России. Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
* В Сакаском народном доме в 18.00 - встреча с орнитологом-любителем Свеном Хыбемяги.
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