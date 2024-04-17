Парковку на тротуаре запретят

По действующему закону, остановка автомобиля на тротуаре, независимо от его габаритов, разрешена для погрузки груза. В новом проекте поправок к Закону о дорожном движении будет разрешено останавливать автомобили на тротуарах лишь в случае наличия соответствующего средства регулирования дорожного движения. Согласно пояснительной записке, целью изменения является снижение риска ДТП и повышение безопасности и защищенности пешеходов.

- Пешеходы - будь то дети, пенсионеры или родители с детскими колясками - не должны пробираться на тротуаре между стоящих автомобилей. Для автомобилей есть дорога, а для пешеходов - тротуар. Вот так просто это в будущем и будет, - пояснил министр по вопросам климата Кристен Михал планируемые изменения.