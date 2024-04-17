В рейтинге популярности партии правящей коалиции существенно уступают своим критикам

"За неделю существенных изменений в популярности партий не произошло. Если результаты предыдущей недели показали небольшую тенденцию к снижению поддержки Isamaa, то последние результаты свидетельствуют о том, что это снижение прекратилось", - отмечают аналитики Norstat.

За неделю популярность Isamaa выросла на 0,5 процентного пункта, поддержка EKRE снизилась на 0,7, а реформистов - на 0,6 процентного пункта.

За тройкой лидеров следуют социал-демократы с 15%, Центристская партия 11,% и Eesti 200 с 5,2%. За неделю поддержка соцдемов выросла на 0,6 процентного пункта, центристов и Eesti 200 - на 0,2 процентного пункта.

Указанные цифры базируются на агрегированных результатах еженедельных опросов общественного мнения за последний месяц - в период с 18 марта по 15 апреля были опрошены около 4000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.