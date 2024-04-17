Таллинн расторг договор аренды квартиры с посольством РФ, платившим менее пяти евро в месяц

Плата за аренду квартиры площадью 73 квадратных метра в Старом городе Таллинна оставалась неизменной с 1993 года. В этом же доме по адресу Каарли, 11 продается квартира площадью 58 квадратных метров примерно за 250 000 евро, уточняет издание рыночную стоимость городского актива.