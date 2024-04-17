Городская власть в Таллинне расторгла договор аренды квартиры с российским посольством, которое более двадцати лет снимало квартиру по цене 4,67 евро в месяц, пишет dv.ee.
Таллинн расторг договор аренды квартиры с посольством РФ, платившим менее пяти евро в месяц
Плата за аренду квартиры площадью 73 квадратных метра в Старом городе Таллинна оставалась неизменной с 1993 года. В этом же доме по адресу Каарли, 11 продается квартира площадью 58 квадратных метров примерно за 250 000 евро, уточняет издание рыночную стоимость городского актива.
В конце марта столичные власти направили в посольство заявление о расторжении договора аренды. Помещение должно быть освобождено в течение трех месяцев, то есть к концу июня.