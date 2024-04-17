24 апреля KredEx совместно с Эстонским союзом квартирных товариществ организует бесплатную ярмарку реновации в Нарвском колледже Тартуского университета, где квартирные товарищества могут получить консультации по ремонту многоквартирных домов.
Представителей нарвских КТ приглашают на ярмарку реновации
По словам председателя Эстонской ассоциации квартирных товариществ (EKÜL) Андреса Яадла, в Нарве квартирным товариществам предлагается поддержка коллег и практические советы.
- Наилучший эффект - это опыт коллег, информация от практикующего врача к практикующему, и это то, что мы хотим предложить в Нарве. Например, квартирные кооперативы в Раквере и Тапа накопили большой опыт реновации, и Нарва обязательно получит о них представление, - сказал Яадла.
Реновационная ярмарка "Ремонт с разных сторон. Можно, зачем и как делать ремонт?" пройдет 24 апреля с 11:30 до 17:00 в Нарвском колледже Тартуского университета (Ратушная площадь, 2, Нарва). К участию приглашаются руководители квартирных товариществ и все, кому интересна тематика ремонта. Мероприятие будет проходить на эстонском и русском языках. Участие бесплатное.
С 12:00 до 14:00 также пройдет прямая трансляция презентаций.
- Подчеркиваем, что приехать все же стоит, потому что это уникальная возможность лично пообщаться с различными специалистами и задать вопросы, - сказала Людмила Пеусса, консультант KredEx в Ида-Вирумаа.
На ярмарке представлены следующие компании и учреждения: Ehituskonsult Group, Тартуский университет и Энергетическое агентство Тартуского региона (TREA), Henkel Balti, Hutton, AS Vant, Eesti Puitmajaliit, Mesa Eesti, Soojusekspert Таллинн, Swedbank, банк SEB, Ida- Союз самоуправлений Вирумаа и проект ELENA, KredEx и Эстонское квартирное товарищество.
Больше информации на сайте Эстонской ассоциации квартирных товариществ.