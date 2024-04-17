Представителей нарвских КТ приглашают на ярмарку реновации

По словам председателя Эстонской ассоциации квартирных товариществ (EKÜL) Андреса Яадла, в Нарве квартирным товариществам предлагается поддержка коллег и практические советы.

- Наилучший эффект - это опыт коллег, информация от практикующего врача к практикующему, и это то, что мы хотим предложить в Нарве. Например, квартирные кооперативы в Раквере и Тапа накопили большой опыт реновации, и Нарва обязательно получит о них представление, - сказал Яадла.

Реновационная ярмарка "Ремонт с разных сторон. Можно, зачем и как делать ремонт?" пройдет 24 апреля с 11:30 до 17:00 в Нарвском колледже Тартуского университета (Ратушная площадь, 2, Нарва). К участию приглашаются руководители квартирных товариществ и все, кому интересна тематика ремонта. Мероприятие будет проходить на эстонском и русском языках. Участие бесплатное.

С 12:00 до 14:00 также пройдет прямая трансляция презентаций.

- Подчеркиваем, что приехать все же стоит, потому что это уникальная возможность лично пообщаться с различными специалистами и задать вопросы, - сказала Людмила Пеусса, консультант KredEx в Ида-Вирумаа.

На ярмарке представлены следующие компании и учреждения: Ehituskonsult Group, Тартуский университет и Энергетическое агентство Тартуского региона (TREA), Henkel Balti, Hutton, AS Vant, Eesti Puitmajaliit, Mesa Eesti, Soojusekspert Таллинн, Swedbank, банк SEB, Ida- Союз самоуправлений Вирумаа и проект ELENA, KredEx и Эстонское квартирное товарищество.

Больше информации на сайте Эстонской ассоциации квартирных товариществ.