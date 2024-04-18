В певческом празднике зарубежных эстонцев в Нарве поучаствуют и местные коллективы

XIII Всемирные дни эстонской культуры "ESTO 2025" пройдут следующим летом в Стокгольме, Нарве и Таллинне. Певческий праздник "ESTO" и последующее за ним народное гулянье в шведском стиле планируются в Нарве 29 июня, когда прибудет огонь всеобщего праздника песни.

Дирижерами певческого праздника "ESTO" будут Хирво Сурва и Кирилл Горюшин, уроженцы Ида-Вирумаа, а также пожизненный руководитель хора Яан Сейм из Стокгольма, который в настоящее время руководит там смешанным и женским хором. "Они втроем составляют репертуар, а также ездят в Канаду, Америку и другие места, чтобы подготовить хоры", - сказала главный организатор "ESTO 2025" председатель Союза шведских эстонцев Сирле Сёэт.