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В певческом празднике зарубежных эстонцев в Нарве поучаствуют и местные коллективы

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Главный организатор "ESTO 2025" Сирле Сёэт сказала, что и певческий праздник "ESTO", и народное гулянье в шведском стиле будут открыты для всех.
Главный организатор "ESTO 2025" Сирле Сёэт сказала, что и певческий праздник "ESTO", и народное гулянье в шведском стиле будут открыты для всех. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Самыми крупными событиями нарвской программы глобального слета эстонцев станут певческий праздник "ESTO", на котором на одной сцене с зарубежными эстонцами выступят ида-вируские певцы и народные танцоры, и народное гулянье в шведском стиле.

XIII Всемирные дни эстонской культуры "ESTO 2025" пройдут следующим летом в Стокгольме, Нарве и Таллинне. Певческий праздник "ESTO" и последующее за ним народное гулянье в шведском стиле планируются в Нарве 29 июня, когда прибудет огонь всеобщего праздника песни.

Дирижерами певческого праздника "ESTO" будут Хирво Сурва и Кирилл Горюшин, уроженцы Ида-Вирумаа, а также пожизненный руководитель хора Яан Сейм из Стокгольма, который в настоящее время руководит там смешанным и женским хором. "Они втроем составляют репертуар, а также ездят в Канаду, Америку и другие места, чтобы подготовить хоры", - сказала главный организатор "ESTO 2025" председатель Союза шведских эстонцев Сирле Сёэт.

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