Самыми крупными событиями нарвской программы глобального слета эстонцев станут певческий праздник "ESTO", на котором на одной сцене с зарубежными эстонцами выступят ида-вируские певцы и народные танцоры, и народное гулянье в шведском стиле.
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В певческом празднике зарубежных эстонцев в Нарве поучаствуют и местные коллективы
XIII Всемирные дни эстонской культуры "ESTO 2025" пройдут следующим летом в Стокгольме, Нарве и Таллинне. Певческий праздник "ESTO" и последующее за ним народное гулянье в шведском стиле планируются в Нарве 29 июня, когда прибудет огонь всеобщего праздника песни.