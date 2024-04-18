Пирет Хартман, чья кандидатура предложена на пост министра по делам регионов, пообещала бороться за то, чтобы Ида-Вирумаа получал обратно гораздо большую долю экологических платежей, уплачиваемых здешними сланцевыми предприятиями.
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Пирет Хартман, которая может стать новым министром по делам регионов, пообещала бороться с несправедливостью по отношению к Ида-Вирумаа
В данном "Северному побережью" в прошлом году перед выборами в Рийгикогу интервью Хартман сказала, что сланец действительно приносит государству очень большой доход, однако упомянуть следует также годами продолжавшуюся несправедливость: "Ида-Вирумаа на деле получал обратно очень мало из этого дохода", - сказала она, отметив, что речь идет об экологических платежах.