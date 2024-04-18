Чт, 18.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Пирет Хартман, которая может стать новым министром по делам регионов, пообещала бороться с несправедливостью по отношению к Ида-Вирумаа

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Председатель соцдемов Лаури Ляэнеметс подтвердил, что Пирет Хартман, по мнению правления, является лучшим кандидатом на должность министра по делам регионов.
Председатель соцдемов Лаури Ляэнеметс подтвердил, что Пирет Хартман, по мнению правления, является лучшим кандидатом на должность министра по делам регионов. Фото: Tairo Lutter

Пирет Хартман, чья кандидатура предложена на пост министра по делам регионов, пообещала бороться за то, чтобы Ида-Вирумаа получал обратно гораздо большую долю экологических платежей, уплачиваемых здешними сланцевыми предприятиями.

В данном "Северному побережью" в прошлом году перед выборами в Рийгикогу интервью Хартман сказала, что сланец действительно приносит государству очень большой доход, однако упомянуть следует также годами продолжавшуюся несправедливость: "Ида-Вирумаа на деле получал обратно очень мало из этого дохода", - сказала она, отметив, что речь идет об экологических платежах.

Хартман: я не из тех, кто сдается

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх