Пирет Хартман, которая может стать новым министром по делам регионов, пообещала бороться с несправедливостью по отношению к Ида-Вирумаа

В данном "Северному побережью" в прошлом году перед выборами в Рийгикогу интервью Хартман сказала, что сланец действительно приносит государству очень большой доход, однако упомянуть следует также годами продолжавшуюся несправедливость: "Ида-Вирумаа на деле получал обратно очень мало из этого дохода", - сказала она, отметив, что речь идет об экологических платежах.