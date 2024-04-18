ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-Вирумаа снова получит министра

Раньше Валло Реймаа недолго был министром по делам регионов, а Катри Райк - министром внутренних дел. Марис Лаури и Ханно Певкур, имеющие ида-вируские корни, занимали различные министерские посты в течение более длительного времени.

Газета "Eesti Päevaleht" окрестила Пирет Хартман ида-вируским министром еще во время ее пребывания на посту министра культуры. Это было связано с тем, что перед выборами в Рийгикогу, когда Хартман баллотировалась первым номером соцдемов в избирательном округе Ида-Вирумаа, ее визиты сюда стали особенно частыми, что вызывало вопросы, являются ли это теперь рабочими визитами министра или предвыборными поездками кандидата.

Как министр по делам регионов, Хартман, несомненно, будет находиться под пристальным вниманием и в других регионах Эстонии, чтобы убедиться, что она не слишком сильно склоняется в сторону своего родного края, ведь и в других регионах, безусловно, есть серьезные проблемы, требующие решения.

Однако, поскольку это один из крупнейших уездов Эстонии, где многие социально-экономические показатели весьма неважные, поле, которое предстоит вспахать министру по делам регионов, несомненно, широкое. И хорошо, если за плугом будет министр, который хорошо знает и понимает этот край, как благодаря собственному опыту, так и благодаря местным деятельным людям, вместе с которыми за эти годы ею было сделано много важных дел.