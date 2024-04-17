СПАСАТЕЛИ ⟩ Зверек застрял на крыше

Спасателям пришлось прорезать отверстие в пленке и выпустить попавшую в ловушку на крыше куницу. Зверек убежал на волю.

Суп оказался вне досягаемости повара

Около полудня в понедельник в центр тревоги поступило сообщение о том, что жилец многоквартирного дома на улице Рохелине в городе Силламяэ поставил на газовую плиту вариться суп, но уже некоторое время находится на улице и не может попасть внутрь, так как дверной замок не открывается.

Спасатели проникли в квартиру через окно. Помощь подоспела вовремя, так как опасности еще не было. Спасатели проверили датчик дыма в квартире, но он не сработал.

Жилец пообещал заменить батарейку в датчике, что спасатели проверят в ближайшее время.