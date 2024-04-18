Хенек Томсон: Каждый шаг продлевает жизнь

Нам необязательно быть спортсменами или пациентами, чтобы понять, насколько повышается качество нашей жизни, когда мы заботимся о здоровье своего сердца. Для этого достаточно маленького эксперимента, который может провести каждый из нас, поднявшись пешком на пятый или даже более высокий этаж. Если вы делаете это без особых усилий, без перерыва и одышки, то, вероятно, вы в хорошей физической форме.

Это хороший пример спроса-предложения, когда мышцам приходится справляться со сравнительно большей потребностью в энергии, то есть с ростом спроса, в то время как сердце должно реагировать увеличением минутного объема перекачиваемой крови - то есть увеличить предложение. У тех же, у кого одышка начинается рано, например уже на втором этаже, спрос явно значительно превышает предложение. А у тех, кто чувствовал себя комфортно и мог бы подняться без остановки и на десятый этаж, сердце в состоянии значительно эффективнее удовлетворять спрос со стороны мышц.

"Работоспособность сердца можно значительно улучшить с помощью физической активности, после чего заметно снижается также риск смертности и увеличивается количество прожитых в здравии лет". Хенек Томсон, научный советник и тренер Центра компетенции по вопросам физической активности