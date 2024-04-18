В стенах Нарвской ратуши будет звучать музыка барокко

- Ратуша - это сердце города, и нам бы очень хотелось, чтобы нарвитяне и гости могли наслаждаться здесь также прекрасной музыкой, - сказал руководитель Нарвского симфонического оркестра и дирижер Анатолий Щура. - В зале отличная акустика, и уверен, что музыка барокко будет звучать там особенно хорошо. В воскресенье это смогут оценить горожане, но уже сейчас могу сказать, что у музыкантов оркестра есть огромное желание сделать такие концерты регулярными, создав новую традицию в городе. Пока трудно сказать, как часто оркестр мог бы выходить на эту сцену, это зависит от многих обстоятельств, но думаю, что хотя бы пару раз в год это возможно организовать.