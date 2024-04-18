В воскресенье, 21 апреля в 16.00 в Нарвской ратуше впервые после ее обновления состоится концерт Нарвского симфонического оркестра. Стоимость билетов - 6-8 евро.
В стенах Нарвской ратуши будет звучать музыка барокко
В июне прошлого года историческое здание Нарвской ратуши распахнуло свои двери после основательной реконструкции, став представительским зданием города и привлекательным туристическим объектом. На втором этаже есть большой зал для мероприятий, конференций, торжественной регистрации браков, концертов и представлений.
- Ратуша - это сердце города, и нам бы очень хотелось, чтобы нарвитяне и гости могли наслаждаться здесь также прекрасной музыкой, - сказал руководитель Нарвского симфонического оркестра и дирижер Анатолий Щура. - В зале отличная акустика, и уверен, что музыка барокко будет звучать там особенно хорошо. В воскресенье это смогут оценить горожане, но уже сейчас могу сказать, что у музыкантов оркестра есть огромное желание сделать такие концерты регулярными, создав новую традицию в городе. Пока трудно сказать, как часто оркестр мог бы выходить на эту сцену, это зависит от многих обстоятельств, но думаю, что хотя бы пару раз в год это возможно организовать.
Зал ратуши вмещает 100-120 слушателей. Нарвский городской симфонический оркестр на этот раз выйдет на сцену камерным составом, а солисты Оксана Синькова и Ингели Лайв-Ярви воссоздадут атмосферу эпохи рождения и процветания архитектурной жемчужины Северной Европы.
В программе будут исполнены инструментальные концерты композиторов высокого барокко Антонио Вивальди и Алессандро Марчелло, а также произведения Иоганна Себастьяна Баха.
- Судьба одного из них символична, - подчеркнул Анатолий Щура. - Партитура Бранденбургских концертов в годы Второй мировой войны едва не погибла при транспортировке из Берлина в Пруссию. Поезд попал под бомбардировку, и баховский шедевр выжил лишь благодаря библиотекарю, который, укрыв бесценные рукописи за пазухой, спасся с ними в ближайшем лесу. В нашей новой программе под сводами пережившей трагедию XX века Нарвской ратуши прозвучит третий из шести Бранденбургских концертов.
Солируют известные музыканты
Наиболее популярные инструменты эпохи барокко - флейту и гобой - представят Оксана Синькова и Ингели Лайв-Ярви.
Оксана Синькова с отличием окончила Эстонскую академию музыки и театра, стажировалась в высшей школе музыки и театра Гамбурга. Обладатель Гран-при и лауреат первых премий свыше 14 международных конкурсов. В 2008 году удостоена премии лорда Карлайла и титула "Молодой музыкант года". Она успешно сочетает педагогическую и активную концертную деятельность, а ее творческое сотрудничество с Нарвским симфоническим оркестром продолжается с первых лет существования коллектива.
Ингели Лайв-Ярви окончила музыкальную академию Карлсруэ по классу гобоя профессора Томаса Индермюле. Выступала в составе ведущих оркестров - Эстонского государственного, Таллиннского камерного, Камерного оркестра Карлсруэ, ансамбля "JSB" в Штутгарте, "Voces Musicales Ensemble" (руководитель и дирижер Ристо Йоост). Ингели активно выступает как камерный музыкант, а также является концертмейстером группы гобоев оркестра национальной оперы "Эстония".