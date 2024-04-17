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На старт генеральского забега вышли более сотни участников

Эрик Гамзеев
, журналист
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Победители военизированного забега на пьедестале.
Победители военизированного забега на пьедестале. Фото: Aivar Oja

В состоявшемся в субботу в Паннъярве забеге по пересеченной местности, организованном в память генерала Александера Тыниссона, на разных дистанциях приняли участие 128 бегунов.

На самой сложной из основных дистанций, где трассу в 21,1 км нужно было преодолеть с рюкзаком весом не менее 10 кг, в армейских ботинках и с оружием, самым быстрым в этом году стал Сергей Рябышкин, пересекший финишную черту за 30 секунд до истечения двухчасового времени. Райн Яно отстал от него на три с половиной минуты. Индрек Роос, бывший многократный победитель генеральского забега, финишировал нынче третьим, преодолев дистанцию за два часа и пять с половиной минут.

Лучшей среди женщин стала Яаника Киндлам со временем 3.03.

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