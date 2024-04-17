На старт генеральского забега вышли более сотни участников

На самой сложной из основных дистанций, где трассу в 21,1 км нужно было преодолеть с рюкзаком весом не менее 10 кг, в армейских ботинках и с оружием, самым быстрым в этом году стал Сергей Рябышкин, пересекший финишную черту за 30 секунд до истечения двухчасового времени. Райн Яно отстал от него на три с половиной минуты. Индрек Роос, бывший многократный победитель генеральского забега, финишировал нынче третьим, преодолев дистанцию за два часа и пять с половиной минут.