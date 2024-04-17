В состоявшемся в субботу в Паннъярве забеге по пересеченной местности, организованном в память генерала Александера Тыниссона, на разных дистанциях приняли участие 128 бегунов.
Для подписчиков
На старт генеральского забега вышли более сотни участников
На самой сложной из основных дистанций, где трассу в 21,1 км нужно было преодолеть с рюкзаком весом не менее 10 кг, в армейских ботинках и с оружием, самым быстрым в этом году стал Сергей Рябышкин, пересекший финишную черту за 30 секунд до истечения двухчасового времени. Райн Яно отстал от него на три с половиной минуты. Индрек Роос, бывший многократный победитель генеральского забега, финишировал нынче третьим, преодолев дистанцию за два часа и пять с половиной минут.