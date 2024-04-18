ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда в Йыхви начнется создание парка Борнхёэ?

- Проект парка Борнхёэ более-менее готов. Сначала надо подготовить площадку, где расположится скульптура, вместе с основанием для нее, подъездными путями и прочим. Теперь нужно выяснить, во сколько обойдутся эти работы. В бюджете нынешнего года на это предусмотрено 40000 евро - ясно, что этого недостаточно, надеемся также получить дополнительные средства в виде пожертвований. Предстоящим летом можно было бы уже взяться за работы.