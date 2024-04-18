В Йыхви уже более десяти лет существует идея установить в парковой зоне между домом суда и волостным домом скульптуру работавшего когда-то в Йыхви писателя Эдуарда Борнхёэ.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда в Йыхви начнется создание парка Борнхёэ?
Председатель Йыхвиского волостного собрания ВАЛЛО РЕЙМАА:
- Проект парка Борнхёэ более-менее готов. Сначала надо подготовить площадку, где расположится скульптура, вместе с основанием для нее, подъездными путями и прочим. Теперь нужно выяснить, во сколько обойдутся эти работы. В бюджете нынешнего года на это предусмотрено 40000 евро - ясно, что этого недостаточно, надеемся также получить дополнительные средства в виде пожертвований. Предстоящим летом можно было бы уже взяться за работы.
Что касается изготовления самой скульптуры, то скульптор Айвар Симсон (известный также как Симсон из Сеакюла) потихоньку занимается ею, но сейчас он занят другой работой, так что когда завершит ее, то примется за скульптуру Борнхёэ.