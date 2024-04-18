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Дорожные толоки ⟩ Где жители Ида-Вирумаа заметили больше всего нарушителей ПДД?

Эрик Калда
, журналист
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Полицейские замеряют скорость на улице Пыллу в Йыхви во время осенних дорожных толок 2022 года. И нынче эта улица привлекла внимание полиции.
Полицейские замеряют скорость на улице Пыллу в Йыхви во время осенних дорожных толок 2022 года. И нынче эта улица привлекла внимание полиции. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В рамках кампании по борьбе с нарушением правил дорожного движения, которая началась в этот понедельник, полиция обратит внимание на места, относительно которых поступают сообщения о большом количестве нарушений ПДД.

В этом году на сайте www.liiklustalgud.ee было отмечено 2400 мест, где были замечены нарушители скоростного режима. Половина из них приходится на разные места Харьюмаа, за ним следует Тартумаа с 531 сообщением, Пярнумаа и Ида-Вирумаа со 114 сообщениями.

Подполковник полиции Сирле Лойго рада, что люди уже в восьмой раз приходят на помощь полиции и сообщают о нарушителях скоростного режима. "Вызывает тревогу то, что среди сообщений выделяется превышение скорости вблизи школ и детских садов. Полиция, безусловно, будет уделять особое внимание этим местам во время дорожных толок, чтобы убедиться, что родители, отвозящие своих детей в школу в утренние часы пик, не подвергают опасности других школьников", - сказала Лойго.

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