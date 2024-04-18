В рамках кампании по борьбе с нарушением правил дорожного движения, которая началась в этот понедельник, полиция обратит внимание на места, относительно которых поступают сообщения о большом количестве нарушений ПДД.
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Дорожные толоки ⟩ Где жители Ида-Вирумаа заметили больше всего нарушителей ПДД?
В этом году на сайте www.liiklustalgud.ee было отмечено 2400 мест, где были замечены нарушители скоростного режима. Половина из них приходится на разные места Харьюмаа, за ним следует Тартумаа с 531 сообщением, Пярнумаа и Ида-Вирумаа со 114 сообщениями.