Дорожные толоки ⟩ Где жители Ида-Вирумаа заметили больше всего нарушителей ПДД?

В этом году на сайте www.liiklustalgud.ee было отмечено 2400 мест, где были замечены нарушители скоростного режима. Половина из них приходится на разные места Харьюмаа, за ним следует Тартумаа с 531 сообщением, Пярнумаа и Ида-Вирумаа со 114 сообщениями.

Подполковник полиции Сирле Лойго рада, что люди уже в восьмой раз приходят на помощь полиции и сообщают о нарушителях скоростного режима. "Вызывает тревогу то, что среди сообщений выделяется превышение скорости вблизи школ и детских садов. Полиция, безусловно, будет уделять особое внимание этим местам во время дорожных толок, чтобы убедиться, что родители, отвозящие своих детей в школу в утренние часы пик, не подвергают опасности других школьников", - сказала Лойго.