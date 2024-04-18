АО "Hoolekandeteenused" планирует на улице Вахтра в Ярвеской части Кохтла-Ярве жилой дом для людей с особыми психическими потребностями, который походил бы на квартирное жилье, появившееся несколько лет назад на улице Салу в Ахтме.
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В Кохтла-Ярве планируется построить еще один квартирный дом для людей с психическими нарушениями
В 2020 году на улице Салу в Ахтмеской части города появился квартирный дом, где могут проживать до 24 человек с особыми психическими потребностями. Теперь АО "Hoolekandeteenused" ходатайствует перед Кохтла-Ярвеским горуправлением о проектных условиях для недвижимости по улице Вахтра, 18 в Ярвеской части города, чтобы построить там квартирный дом для людей с особыми психическими потребностями.