В Кохтла-Ярве планируется построить еще один квартирный дом для людей с психическими нарушениями

В 2020 году на улице Салу в Ахтмеской части города появился квартирный дом, где могут проживать до 24 человек с особыми психическими потребностями. Теперь АО "Hoolekandeteenused" ходатайствует перед Кохтла-Ярвеским горуправлением о проектных условиях для недвижимости по улице Вахтра, 18 в Ярвеской части города, чтобы построить там квартирный дом для людей с особыми психическими потребностями.