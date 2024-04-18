Уход Шалкаускаса поможет кохтла-ярвеской власти удержаться на месте

Денис Шалкаускас сказал, что покидает должность по собственному желанию, так как не мог предполагать, что работа вице-мэра по вопросам культуры и образования длится не только до пяти вечера и зачастую рабочие обязанности придется исполнять и в выходные. "Это было мое решение, но я обсудил его также с мэром и фракцией Центристской партии, которые его поняли. Мы договорились, что останусь в должности до конца апреля, чтобы они успели к тому времени найти нового человека", - сказал он.