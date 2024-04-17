За вождение электросамоката в состоянии легкого опьянения штрафовать не будут

Одно из основных изменений - водители легкого индивидуального средства передвижения, к коим относятся велосипеды и электросамокаты, смогут ездить в состоянии алкогольного опьянения, не превышающего 0,5 промилле.

- Действующий закон запрещает ездить в состоянии алкогольного опьянения, и определяется это сегодня визуально. Полицейский делает это просто на глаз, и такая оценка очень субъективна. Полицейский оценивает восприятие человека и его реакцию и это, конечно, не означает отсутствие алкоголя в крови. Результат может варьироваться от 0,2 до 0,9 промилле, - пояснила ведущий специалист Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

В настоящее время нетрезвому велосипедисту можно выписать штраф в размере 10 штрафных единиц, но предложенные поправки позволяют увеличить штраф до 100 единиц, т.е. до 400 евро, а со следующего года - до 800 евро в связи с удвоением размера штрафной единицы.

Чиновники и сотрудники службы охраны правопорядка пришли к заключению, что пьяный велосипедист нанесет больше вреда себе, чем другим.

Другим важным изменением станет правило парковки электросамокатов. Впредь парковать их нужно будет параллельно тротуару не более, чем в 20 см от края велодорожки. При парковке легкого индивидуального транспорта на дороге, нужно будет оставить минимум полтора метра для других участников дорожного движения.

- Одно из новшевств - это требование к обгону. Сегодня требование соблюдать [боковую дистанцию] полтора метра при обгоне велосипедиста никак не закреплено. Если эту дистанцию невозможно сохранить, то велосипедиста нельзя обгонять. Они должны оставаться живыми. Также местным самоуправлениям будет разрешено выставлять требования по ограничению скорости на отдельных участках города. Но это требование будет направлено на фирмы, занимающиеся арендой легкого индивидуального транспорта, - сказал глава отдела дорожного движения Министерства климата Маргус Тяхепыльд.

Иными словами, если арендный самокат на какой-то улице будет ехать максимум 15 км/ч, то на частный самокат такие требования распространяться не будут. Однако следует помнить, что максимально допустимая скорость для них в любом случае составляет 25 км/час.