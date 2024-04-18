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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Нынешняя Ида-Вирумааская серия забегов начнется с Нарва-Йыэсуу

Северное побережье
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Фото: Ida-Virumaa Spordiliit

Первым этапом нынешней Ида-Вирумааской серии забегов станет Забег Юрьевой ночи, который состоится в субботу, 20 апреля, в Нарва-Йыэсуу.

Участники Ида-Вирумааской серии забегов смогут пробежать в новом месте, ведь нарва-йыэсууский этап включен в серию впервые.

Центр соревнования, а также место старта и финиша расположатся в Нарва-Йыэсууском порту. Трассы поведут участников как на берег моря, так и в Светлый парк и другие живописные места курортного города. Преодолеть трассу можно будет как бегом, так и шагом.

Почему стоит участвовать в Нарва-Йыэсууском забеге?

* Нарва-Йыэсуу - очень красивый город!

* Беговая трасса захватывает берег моря

* После забега можно расслабиться в СПА

* У нас на трассе имеется несколько сюрпризов для участников

* После забега мы разыграем классные призы

Зарегистрируйся до 20 часов 19 апреля через этот линк!

Участвовать могут все желающие, состояние здоровья и спортивная подготовка которых позволяют преодолеть дистанцию своего возрастного класса. Соревнующиеся участвуют на свой риск (за несовершеннолетних соревнующихся ответственность несут их родители или уполномоченные сопровождающие).

Трассы Забега Юрьевой ночи в Нарва-Йыэсуу.

Фото:

Ида-Вирумааская серия забегов

Программа Забега Юрьевой ночи в Нарва-Йыэсуу

Малышовый забег (300 метров ) 11.45

Старт забега на 1,1 км - 12.10

Старт забегов на 3 км и 6 км - 12.30

Возрастные классы

1,1 км

MN12 2012 г.р. и позднее

3 км

MN15 2011-2009 гг.р.

MN18 2008-2006 гг.р.

N50+ 1974 г.р. и раньше

M60+ 1964 г.р. и раньше

6 км

MN 1985-2005 гг.р.

MN40 1975-1984 гг.р.

M50 1965-1974 гг.р.

Зачет дружеских команд

Ждем для участия в Ида-Вирумааской серии забегов дружеские команды - объединяющими их факторами могут являться дружба, семья, спортклуб, трудовой коллектив или квартирное товарищество, здесь мы границ не устанавливаем. В дружескую команду входят 5-8 членов, на каждом этапе в зачет идут до пяти участников. Каждый участник приносит своей дружеской команде одно очко за участие в одном мероприятии. Очки присуждаются на каждом этапе. Набравшая больше всего очков дружеская команда выигрывает ценный приз. Если у дружеских команд окажется равное количество очков, победителя определит жребий на последнем этапе.

NB! После четвертого этапа состоится лотерея между дружескими командами/коллективами.

Участвовать можно только в одной дружеской команде. Для регистрации дружеской команды пришли список по адресу: idavirumaajooksusari@gmail.com.

Плата за участие

Предварительно зарегистрировавшиеся взрослые - 5 евро, на месте - 10 евро; несовершеннолетние - бесплатно.

Регистрация

Зарегистрироваться можно в вебе с этого линка.

Предварительная регистрация заканчивается в пятницу, 19 апреля в 20 часов.

Регистрируясь на соревнование, участник дает согласие на использование своего имени, даты рождения и результата соревнования, а также использование сделанных с него во время мероприятия фотографии и киноматериалов для пропаганды мероприятия.

Награждение

Награждены будут трое лучших в каждом возрастном классе в соответствии с общей инструкцией. Награждение состоится через 15 минут после финиша последнего участника и вместе для всех возрастных классов.

По итогам серии забегов будут определены лучшие во всех возрастных классах. Зачет ведется отдельно для женских (девичьих) и мужских (мальчиковых) возрастных классов.

Для участия в общем зачете серии надо принять участие по меньшей мере в четырех этапах. В общий зачет серии забегов пойдут результаты пяти лучших этапов. После каждого этапа бегунам будут присуждены очки в соответствии с занятым местом:

I место - 36 очков, II место - 32 очка, III место - 29 очков, IV место - 27 очков, V место - 26 очков и т.д.

Между всеми участниками разыграем два пакета отдыха в "Meresuu SPA" (на двоих и для семьи) вместе с ночлегом и завтраком.

Предварительная регистрация заканчивается 19.04 в 20.00!

Встретимся уже в субботу в Нарва-Йыэсуу!

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Северное побережье
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