КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Нынешняя Ида-Вирумааская серия забегов начнется с Нарва-Йыэсуу

NB! После четвертого этапа состоится лотерея между дружескими командами/коллективами.

Участвовать можно только в одной дружеской команде. Для регистрации дружеской команды пришли список по адресу: idavirumaajooksusari@gmail.com.

Плата за участие

Предварительно зарегистрировавшиеся взрослые - 5 евро, на месте - 10 евро; несовершеннолетние - бесплатно.

Регистрация

Зарегистрироваться можно в вебе с этого линка.

Предварительная регистрация заканчивается в пятницу, 19 апреля в 20 часов.

Регистрируясь на соревнование, участник дает согласие на использование своего имени, даты рождения и результата соревнования, а также использование сделанных с него во время мероприятия фотографии и киноматериалов для пропаганды мероприятия.

Награждение

Награждены будут трое лучших в каждом возрастном классе в соответствии с общей инструкцией. Награждение состоится через 15 минут после финиша последнего участника и вместе для всех возрастных классов.

По итогам серии забегов будут определены лучшие во всех возрастных классах. Зачет ведется отдельно для женских (девичьих) и мужских (мальчиковых) возрастных классов.

Для участия в общем зачете серии надо принять участие по меньшей мере в четырех этапах. В общий зачет серии забегов пойдут результаты пяти лучших этапов. После каждого этапа бегунам будут присуждены очки в соответствии с занятым местом:

I место - 36 очков, II место - 32 очка, III место - 29 очков, IV место - 27 очков, V место - 26 очков и т.д.

Между всеми участниками разыграем два пакета отдыха в "Meresuu SPA" (на двоих и для семьи) вместе с ночлегом и завтраком.

Предварительная регистрация заканчивается 19.04 в 20.00!

Встретимся уже в субботу в Нарва-Йыэсуу!