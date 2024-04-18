Первым этапом нынешней Ида-Вирумааской серии забегов станет Забег Юрьевой ночи, который состоится в субботу, 20 апреля, в Нарва-Йыэсуу.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Нынешняя Ида-Вирумааская серия забегов начнется с Нарва-Йыэсуу
Участники Ида-Вирумааской серии забегов смогут пробежать в новом месте, ведь нарва-йыэсууский этап включен в серию впервые.
Центр соревнования, а также место старта и финиша расположатся в Нарва-Йыэсууском порту. Трассы поведут участников как на берег моря, так и в Светлый парк и другие живописные места курортного города. Преодолеть трассу можно будет как бегом, так и шагом.
Почему стоит участвовать в Нарва-Йыэсууском забеге?
* Нарва-Йыэсуу - очень красивый город!
* Беговая трасса захватывает берег моря
* После забега можно расслабиться в СПА
* У нас на трассе имеется несколько сюрпризов для участников
* После забега мы разыграем классные призы
Участвовать могут все желающие, состояние здоровья и спортивная подготовка которых позволяют преодолеть дистанцию своего возрастного класса. Соревнующиеся участвуют на свой риск (за несовершеннолетних соревнующихся ответственность несут их родители или уполномоченные сопровождающие).
Трассы Забега Юрьевой ночи в Нарва-Йыэсуу.
Фото:
Ида-Вирумааская серия забегов
Программа Забега Юрьевой ночи в Нарва-Йыэсуу
Малышовый забег (300 метров ) 11.45
Старт забега на 1,1 км - 12.10
Старт забегов на 3 км и 6 км - 12.30
Возрастные классы
1,1 км
MN12 2012 г.р. и позднее
3 км
MN15 2011-2009 гг.р.
MN18 2008-2006 гг.р.
N50+ 1974 г.р. и раньше
M60+ 1964 г.р. и раньше
6 км
MN 1985-2005 гг.р.
MN40 1975-1984 гг.р.
M50 1965-1974 гг.р.
Зачет дружеских команд
Ждем для участия в Ида-Вирумааской серии забегов дружеские команды - объединяющими их факторами могут являться дружба, семья, спортклуб, трудовой коллектив или квартирное товарищество, здесь мы границ не устанавливаем. В дружескую команду входят 5-8 членов, на каждом этапе в зачет идут до пяти участников. Каждый участник приносит своей дружеской команде одно очко за участие в одном мероприятии. Очки присуждаются на каждом этапе. Набравшая больше всего очков дружеская команда выигрывает ценный приз. Если у дружеских команд окажется равное количество очков, победителя определит жребий на последнем этапе.
NB! После четвертого этапа состоится лотерея между дружескими командами/коллективами.
Участвовать можно только в одной дружеской команде. Для регистрации дружеской команды пришли список по адресу: idavirumaajooksusari@gmail.com.
Плата за участие
Предварительно зарегистрировавшиеся взрослые - 5 евро, на месте - 10 евро; несовершеннолетние - бесплатно.
Регистрация
Зарегистрироваться можно в вебе с этого линка.
Предварительная регистрация заканчивается в пятницу, 19 апреля в 20 часов.
Регистрируясь на соревнование, участник дает согласие на использование своего имени, даты рождения и результата соревнования, а также использование сделанных с него во время мероприятия фотографии и киноматериалов для пропаганды мероприятия.
Награждение
Награждены будут трое лучших в каждом возрастном классе в соответствии с общей инструкцией. Награждение состоится через 15 минут после финиша последнего участника и вместе для всех возрастных классов.
По итогам серии забегов будут определены лучшие во всех возрастных классах. Зачет ведется отдельно для женских (девичьих) и мужских (мальчиковых) возрастных классов.
Для участия в общем зачете серии надо принять участие по меньшей мере в четырех этапах. В общий зачет серии забегов пойдут результаты пяти лучших этапов. После каждого этапа бегунам будут присуждены очки в соответствии с занятым местом:
I место - 36 очков, II место - 32 очка, III место - 29 очков, IV место - 27 очков, V место - 26 очков и т.д.
Между всеми участниками разыграем два пакета отдыха в "Meresuu SPA" (на двоих и для семьи) вместе с ночлегом и завтраком.
Предварительная регистрация заканчивается 19.04 в 20.00!
Встретимся уже в субботу в Нарва-Йыэсуу!