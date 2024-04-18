КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Отдай голос за наиболее близкую тебе идею народного бюджета Йыхвиской волости!

Из трех наиболее оригинальных, осуществимых и приносящих пользу наибольшему количеству людей предложений в ходе народного голосования выберут то, которое и получит поддержку в рамках йыхвиского народного бюджета. Идею, набравшую в ходе народного голосовании больше всего голосов, претворят в жизнь в течение 2024 года.

Голосование проходит в электронной среде в инфосистеме VOLIS с 8 по 21 апреля. Для участия в голосовании надо идентифицировать себя с помощью ID-карточки, mobiil-ID или Smart-ID; право голоса имеют все жители Йыхвиской волости, начиная с 16-летнего возраста.

Голосующие смогут выбирать среди трех предложений.

Учебная площадка велодвижения

Учебная площадка велодвижения в Йыхви помогала бы готовить начинающих велосипедистов и поддержала бы безопасность движения по велодорогам.

Игровая площадка на деревенской площади в Кахула

На расположенной в Йыхвиской волости в деревне Кахула площади нет игровой площадки, которая привлекала бы окрестных детей, чтобы поиграть здесь. Хотят построить игровую площадку, которая дала бы детям возможность вместе играть и быть физически активными. Игровая площадка предназначена для детей до 12 лет и создаст всевозможные игровые среды на различных плоскостях.

Сетчатая пирамида и комплекс оздоровительного спорта на игровой площадке в деревне Козе

На деревенской площади в Козе хотят построить большую и безопасную сетчатую пирамиду, а также комплекс оздоровительного спорта, предназначенный именно для взрослых. Подобной сетчатой пирамиды на игровых площадках Йыхвиской волости нет.

Пирамиду делает особенной ее размер - высота 4,5 м, и забираться на нее смогут как маленькие, так и большие. Песчаная зона безопасности гарантирует, что лазанье будет безопасным. Лазанье развивает здоровое тело и ощущение равновесия у детей. В комплексе оздоровительного спорта можно будет выполнять различные упражнения, в том числе упражнения на растяжку на лестнице.