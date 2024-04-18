В Нарве задержали телефонного мошенника

Подозреваемый в мошенничестве мужчина использовал несколько способов, чтобы забрать полученные обманным путем деньги. В некоторых случаях он забирал деньги из посылочного автомата, услуга которого была предварительно заказана и который использовался в качестве камеры хранения, или же деньги переводились из Ида-Вирумаа в посылочный автомат в Таллинне и изымались там. На данный момент известно, что мужчина причинил ущерб на общую сумму не менее 15 600 евро.

Со слов начальника службы по криминальной информации, задержанный был одним из многих, и мы имеем дело с организованной группой.

- К настоящему моменту выяснено, что это люди, прибывшие из-за границы с видом на жительство европейских стран, обученные мошенничеству и точно знающие, для чего они приехали сюда, в Эстонию, - добавила Водья.

По ее словам, уязвимая группа - это, прежде всего, русскоязычное население. Цель одна - выманить у людей как можно больше денег, используя всевозможные способы манипуляции. Лучший метод борьбы с мошенниками - осведомленность людей и немедленное прекращение телефонного разговора.

- Поскольку нам было известно, кто забирает полученные обманным путем деньги из посылочных автоматов, то мы постоянно обмениваемся этой информацией друг с другом. Благодаря оперативному сотрудничеству мужчина был замечен во время проведения досуга в Нарве, где мы сразу же задержали его в качестве подозреваемого. На сегодняшний день мужчина заключен судом под стражу, процессуальные действия продолжаются, - пояснила начальник службы по криминальной информации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное производство на основании статьи, которая касается причинения другому лицу имущественного вреда путем создания заведомо ложного представления о фактических обстоятельствах с целью получения имущественной выгоды.