11 апреля сотрудники криминальной полиции Идаской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны задержали в Нарве 49-летнего мужчину, которого подозревают в извлечении из посылочных автоматов денег, полученных мошенническим путем от других людей.
В Нарве задержали телефонного мошенника
На сегодняшний день полиция установила, что в период с 5 по 8 апреля мошенники звонили людям и представлялись сотрудниками Elisa или Eesti Pank.
Например, мошенники сообщали жертвам, что срок действия их договора на использование телефонного номера истекает, и для продления договора необходим личный код. После этого разговор прекращался, а затем жертвам звонили якобы сотрудники службы безопасности Eesti Pank, которые говорили, что средства на банковском счете находятся под угрозой, и для их сохранности необходимо действовать в соответствии с заданными инструкциями. Так, потерпевшие должны были снять все наличные деньги и положить их в посылочный автомат Omniva. В последнее время мы также получали сообщения о том, что мошенники совершают видеозвонки и выдают себя за полицейских в форме.
Начальник службы по криминальной информации Идаской префектуры Марика Водья напоминает, что по телефону нельзя соглашаться ни на какие финансовые операции и банковские перечисления.
- Согласно мошеннической схеме, все делается точно по инструкции, мошенники постоянно находятся на связи по телефону. Людям диктуют данные отправителя и получателя, номера телефонов и код, отправленный для предоплаченного хранения или услуги доставки посылок. Именно поэтому отслеживать посылки тоже сложно, ведь человек обычно не запоминает эти данные и не фотографирует контакты. При этом потерпевший не является отправителем, - поясняет Водья.
Она добавила, что причиняемый ущерб не уменьшается, а увеличивается, поскольку обман становится более правдоподобным.
Подозреваемый в мошенничестве мужчина использовал несколько способов, чтобы забрать полученные обманным путем деньги. В некоторых случаях он забирал деньги из посылочного автомата, услуга которого была предварительно заказана и который использовался в качестве камеры хранения, или же деньги переводились из Ида-Вирумаа в посылочный автомат в Таллинне и изымались там. На данный момент известно, что мужчина причинил ущерб на общую сумму не менее 15 600 евро.
Со слов начальника службы по криминальной информации, задержанный был одним из многих, и мы имеем дело с организованной группой.
- К настоящему моменту выяснено, что это люди, прибывшие из-за границы с видом на жительство европейских стран, обученные мошенничеству и точно знающие, для чего они приехали сюда, в Эстонию, - добавила Водья.
По ее словам, уязвимая группа - это, прежде всего, русскоязычное население. Цель одна - выманить у людей как можно больше денег, используя всевозможные способы манипуляции. Лучший метод борьбы с мошенниками - осведомленность людей и немедленное прекращение телефонного разговора.
- Поскольку нам было известно, кто забирает полученные обманным путем деньги из посылочных автоматов, то мы постоянно обмениваемся этой информацией друг с другом. Благодаря оперативному сотрудничеству мужчина был замечен во время проведения досуга в Нарве, где мы сразу же задержали его в качестве подозреваемого. На сегодняшний день мужчина заключен судом под стражу, процессуальные действия продолжаются, - пояснила начальник службы по криминальной информации.
В отношении мужчины возбуждено уголовное производство на основании статьи, которая касается причинения другому лицу имущественного вреда путем создания заведомо ложного представления о фактических обстоятельствах с целью получения имущественной выгоды.