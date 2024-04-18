Систему штрафных баллов вводить не будут

В 2021 году тогдашнее Министерство экономики и коммуникаций подготовило эскиз законопроекта о системе штрафных баллов, согласно которой баллы начислялись бы в зависимости от тяжести нарушения. Предполагалось, что водители, набравшие шесть баллов, будут проходить различные курсы, а водители с 12 баллами – временно отстраняться от управления транспортным средством.

Депутаты, выступающие против системы начисления штрафных баллов, сетовали, что она затронет и тех, кто нарушает правила дорожного движения изредка или случайно. Некоторые опасались, что система повысит риск коррупции, а другие - что она увеличит нагрузку на суды. Многие считали, что следует заниматься серьезными нарушениями.

- Систему штрафных баллов мы вводить не будем, но сейчас разрабатывается система влияния на лиц, совершивших серьезные нарушения, - сообщил министр климата Кристен Михал. Он отметил, что по этому вопросу нет политического консенсуса.

Вице-канцлер Министерства климата по вопросам мобильности Сандер Сальму сообщил ERR, что планируемая система штрафных баллов затронула бы четверть всех водителей.

- Я думаю, что этот сигнал не соответствует нашей нынешней ситуации с дорожным движением, - сказал Сальму, отметив, что в 2022 году с учетом населения Эстонии только в пяти странах ЕС число погибших в ДТП было меньше, чем в нашей стране.

По его словам, водитель, превысивший скорость один раз, не должен чувствовать себя под угрозой, что он находится под надзором в какой-нибудь государственной системе. "Посыл, что у нас в системе штрафных баллов 165 000 нарушителей, был бы, по моему мнению, неправильным подходом", - заявил Сальму.