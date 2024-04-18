По данным Департамента здоровья, после пандемии COVID-19 охват вакцинацией детей по национальному календарю иммунизации в Эстонии резко снизился. В Ида-Вирумаа примерно 23% двухлетних детей не вакцинированы вовремя против кори, эпидемического паротита и краснухи. Охват другими вакцинациями еще ниже.
Почти четверть маленьких детей в Ида-Вирумаа не защищены от серьезных инфекционных болезней
Если в 2014 году охват вакцинацией детей в Эстонии по всем основным вакцинам национального календаря иммунизации превышал рекомендованный ВОЗ показатель в 95% и оставался выше 90% до 2021 года, то в последние годы охват вакцинацией резко снизился и сейчас в среднем составляет всего 73-85% в зависимости от вакцины.
- Охват детей вакцинами по иммунизационному календарю уже снижался до пандемии COVID-19, но во время пандемии и после он резко упал. Сейчас он достиг критической отметки, при которой риск новых вспышек болезней очень высок, - сказала руководитель отдела эпидемиологии инфекционных болезней Департамента здоровья Кярт Сыбер.
По ее словам, благодаря вакцинации многие болезни в Эстонии давно не видели - например, дифтерию не обнаруживали с 2001 года, а полиомиелит с 1961 года.
По состоянию на 2023 год в Ида-Вирумаа 77% двухлетних детей вакцинированы против кори, паротита и краснухи, а 75% - против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) типа B и гепатита B. Среди 8-летних детей вовремя вакцинированы 82% против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Среди 14-летних детей вовремя повторно вакцинированы 77% против кори, паротита и краснухи, а среди 16-летних - 87% против дифтерии, столбняка и коклюша.
Всего по состоянию на 2023 год в Эстонии около 25 000 детей до 16 лет не вакцинированы вовремя. По оценкам экспертов, это создает большую угрозу возникновения новых вспышек болезней.
По словам руководителя Эстонского общества семейных врачей доктора Элле-Малл Садрак, большинство родителей сегодня уже не знают и не помнят, что такое дифтерия, столбняк, корь или полиомиелит, и поэтому недооценивают серьезность этих заболеваний.
- Мы рекомендуем всем вместе со своим семейным врачом или медсестрой пересмотреть, какие вакцинации были отложены или пропущены из-за пандемии или по какой-либо другой причине, и сделать их в первую очередь. Кроме того, пересмотрите свои вакцинации и при необходимости обновите защиту, - советует доктор Садрак.
По национальному календарю иммунизации дети должны быть вакцинированы против туберкулеза и ротавирусной инфекции к первому году жизни, а также получить три дозы вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) типа B и гепатита B. Ко второму году жизни ребенок должен быть вакцинирован против кори, паротита и краснухи.
Многие инфекционные болезни, включая дифтерию, полиомиелит, коклюш и ротавирусную инфекцию, особенно опасны для маленьких детей. Отказ от вакцинации ребенка или отсрочка вакцинации увеличивают риск заболевания и развития опасных для жизни осложнений.
Цель национального календаря иммунизации - обеспечить своевременный охват детей и подростков вакцинацией. Для этого государство закупает все предусмотренные планом вакцины. В Эстонии предоставляется бесплатная вакцинация детей и подростков против туберкулеза, гепатита B, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, паротита, полиомиелита, ВПЧ и инфекции, вызванной гемофильной палочкой (Haemophilus influenzae) типа В. Взрослые вакцинируются против дифтерии и столбняка каждые десять лет. Также предоставляется бесплатная вакцинация против гриппа для групп риска, включая детей до 7 лет.