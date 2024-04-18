Почти четверть маленьких детей в Ида-Вирумаа не защищены от серьезных инфекционных болезней

Если в 2014 году охват вакцинацией детей в Эстонии по всем основным вакцинам национального календаря иммунизации превышал рекомендованный ВОЗ показатель в 95% и оставался выше 90% до 2021 года, то в последние годы охват вакцинацией резко снизился и сейчас в среднем составляет всего 73-85% в зависимости от вакцины.

- Охват детей вакцинами по иммунизационному календарю уже снижался до пандемии COVID-19, но во время пандемии и после он резко упал. Сейчас он достиг критической отметки, при которой риск новых вспышек болезней очень высок, - сказала руководитель отдела эпидемиологии инфекционных болезней Департамента здоровья Кярт Сыбер.

По ее словам, благодаря вакцинации многие болезни в Эстонии давно не видели - например, дифтерию не обнаруживали с 2001 года, а полиомиелит с 1961 года.

По состоянию на 2023 год в Ида-Вирумаа 77% двухлетних детей вакцинированы против кори, паротита и краснухи, а 75% - против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) типа B и гепатита B. Среди 8-летних детей вовремя вакцинированы 82% против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Среди 14-летних детей вовремя повторно вакцинированы 77% против кори, паротита и краснухи, а среди 16-летних - 87% против дифтерии, столбняка и коклюша.

Всего по состоянию на 2023 год в Эстонии около 25 000 детей до 16 лет не вакцинированы вовремя. По оценкам экспертов, это создает большую угрозу возникновения новых вспышек болезней.