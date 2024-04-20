Сб, 20.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

ИСТОРИЯ ⟩ Приход Путина к власти в России разрушил планы строительства завода метанола в Кохтла-Ярве

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Метаноловый завод планировалось построить в Кохтла-Ярве на месте завода удобрений "Nitrofert".
Метаноловый завод планировалось построить в Кохтла-Ярве на месте завода удобрений "Nitrofert". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Во всем виноват Путин", - говорит бывший генеральный директор "Nitrofert" Николай Куташов о том, почему планировавшийся в начале века в Кохтла-Ярве большой завод метанола так и не был построен.

На состоявшемся в прошлую среду в Кохтла-Ярвеской гимназии вечере истории "Переломные 90-е в Ида-Вирумаа" Николай Куташов рассказал, что если бы Владимир Путин пришел к власти в России на два месяца позже, то строительство завода развернулось бы и завод работал бы и сейчас. 

Николай Куташов обещал в начале века, что сбреет бороду, если завод метанола будет построен в Кохтла-Ярве, однако сделать это не удалось.
Николай Куташов обещал в начале века, что сбреет бороду, если завод метанола будет построен в Кохтла-Ярве, однако сделать это не удалось. Фото: Kohtla-Järve gümnaasium
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Персона/репортаж
Наверх