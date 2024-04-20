ИСТОРИЯ ⟩ Приход Путина к власти в России разрушил планы строительства завода метанола в Кохтла-Ярве

На состоявшемся в прошлую среду в Кохтла-Ярвеской гимназии вечере истории "Переломные 90-е в Ида-Вирумаа" Николай Куташов рассказал, что если бы Владимир Путин пришел к власти в России на два месяца позже, то строительство завода развернулось бы и завод работал бы и сейчас.