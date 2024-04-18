Выпускные экзамены в следующем году перенесут

- В следующем году особенностью является возвращение международного теста на функциональную грамотность PISA. В 2025 году время этого теста приходится то же время, что и экзамены в основной школе у наших девятиклассников. Поэтому нам нужно было вписать этот тест в наш экзаменационный график, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.

Она отметила, что тест PISA, как правило, проходит в апреле - мае, как раз во время экзаменационного периода. Как сообщила министр, в следующем году государственные экзамены будут проводиться более или менее в такое же время - в конце апреля - начале мая. А экзамены в основной школе начнутся 21 апреля. Хотя обычно они начинаются в конце мая. 21 апреля начнется экзамен по эстонскому как второму языку. Экзамен пройдет в три дня: в первый день письменный экзамен, а в остальные два дня - устные экзамены. Поскольку эстонский как второй язык - это единственный госэкзамен в конце основной школы, то есть результаты оцениваются централизованно, то он будет проводиться раньше остальных, поскольку его оценивание занимает больше всего времени.