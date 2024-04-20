Волость Алутагузе больше не в состоянии поддерживать свой спортивно-оздоровительный центр в прежнем объеме и планирует новые направления деятельности, которые принесут больше посетителей и доходов.
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В центре оздоровительного спорта Паннъярве планируется строительство стадиона и спортплощадок
Волость Алутагузе инициировала детальную планировку с целью развития и расширения центра оздоровительного спорта в Паннъярве на 20 гектарах, чтобы построить там стадион, открытые спортивные площадки, парковку и подъездные пути.