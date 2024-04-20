В центре оздоровительного спорта Паннъярве планируется строительство стадиона и спортплощадок

Волость Алутагузе инициировала детальную планировку с целью развития и расширения центра оздоровительного спорта в Паннъярве на 20 гектарах, чтобы построить там стадион, открытые спортивные площадки, парковку и подъездные пути.

- У нас могло бы быть немного больше земли, мы хотим использовать и те участки, которые сейчас не используются, - сказал руководитель спортивно-оздоровительного центра, специалист по спорту Алутагузеской волости Тимо Юурсалу.