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В центре оздоровительного спорта Паннъярве планируется строительство стадиона и спортплощадок

Кюлли Крийс
, журналист
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Паннъярвеский центр оздоровительного спорта известен в основном как место проведения марафонов, а также лыжных и оздоровительных трасс. Чтобы привлечь людей из более удаленных регионов, надо предлагать больше возможностей, чем сейчас.
Паннъярвеский центр оздоровительного спорта известен в основном как место проведения марафонов, а также лыжных и оздоровительных трасс. Чтобы привлечь людей из более удаленных регионов, надо предлагать больше возможностей, чем сейчас. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Волость Алутагузе больше не в состоянии поддерживать свой спортивно-оздоровительный центр в прежнем объеме и планирует новые направления деятельности, которые принесут больше посетителей и доходов.

Волость Алутагузе инициировала детальную планировку с целью развития и расширения центра оздоровительного спорта в Паннъярве на 20 гектарах, чтобы построить там стадион, открытые спортивные площадки, парковку и подъездные пути.

- У нас могло бы быть немного больше земли, мы хотим использовать и те участки, которые сейчас не используются, - сказал руководитель спортивно-оздоровительного центра, специалист по спорту Алутагузеской волости Тимо Юурсалу.

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