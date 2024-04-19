Стоимость сельскохозяйственной земли выросла почти на четверть

В 2023 году как частные лица, так и государство продали несколько больше обрабатываемой земли. Подавляющее большинство покупателей по-прежнему являются юридическими лицами, однако доля частных лиц также увеличивается второй год подряд.

Средняя цена за гектар обрабатываемой земли в 2023 году составила 6500 евро, а годовой рост цен за гектар составляет примерно 23%.

За последние два года рост цен на сельскохозяйственною землю значительно ускорился, а медианная цена за гектар остается на целых 90% выше, чем пять лет назад.