В Йыхви горела автомастерская

Когда спасатели прибыли на место, крыша авторемонтной мастерской была охвачена пламенем. Для тушения пожара вскрыли конструкции крыши, вынесли кислородный баллон, от стены дома откатили бочки с маслом.

В мастерской находились четыре автомобиля, два из них - на подъемниках, вывезти их не удалось. Один из двух вывезенных автомобилей пострадал от пожара. С помощью полиции от здания отогнали все автомобили.

Пожар удалось взять под контроль в 03.40, а работы по тушению завершились в семь утра.

Работы по тушению проводили профессиональные спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Кивиыли и Ийзаку, а также спасатели-добровольцы из Мяэтагузе.

Возгорание могло начаться в раздевалке. Причина выясняется.