БАНК ⟩ Экономика Эстонии перейдет к росту со второй половины года

В следующем год банк прогнозирует возобновление экономического роста на уровне 2,8%.

В банке отметили, что спад в экономике Эстонии продолжается с начала 2022 года. Однако появляется все больше факторов, поддерживающих возобновление роста, таких как замедление инфляции, рост покупательной способности населения, относительно стабильный рынок труда, постепенное улучшение внешнего спроса и ожидаемое снижение процентных ставок.

Рост безработицы в Эстонии оказался меньше предыдущих прогнозов, поэтому Swedbank скорректировал прогноз показателя безработицы на этот и следующий годы в сторону понижения: 7,5% в 2024 и 6,7% в 2025 году.

Увеличению покупательной способности населения будет способствовать продолжающийся рост зарплат, который Swedbank прогнозирует на уровне 7% по итогам года, то есть выше темпа инфляции, который, по оценке банка, составит в текущем году 3,5% и в следующем году 2,7%.

Половина показателя инфляции в этом году будет связана с ростом налогов. Рост цен на продукты питания замедлится, а жилье подешевеет. При этом стоимость услуг будет расти быстрее цен на промышленные товары.

По прогнозу Swedbank, цены на газ и электричество будут оставаться довольно стабильными с небольшим увеличением в отопительный сезон, а цены на нефть в ближайшие два года ждет небольшое снижение.

В банке отметили, что с учетом растущего бюджетного дефицита правительству не удастся избежать повышения налогов, потому что урезать расходы в достаточном объеме не получится по политическим причинам. "Однако повышение налогов может затормозить потенциал экономического роста, если одновременно для предприятий не будут улучшены условия для повышения производительности и конкурентоспособности", - отмечается в прогнозе.