После введения платного проезда на уездных линиях пассажиров меньше не стало

- Где-то одна пятая часть пассажиров платит за билеты - или 30-дневный билет или разовый, или за наличные или за банковскую карточку, а остальные - это льготники, и это, может, и повлияло на то, что нет изменений в количестве пассажиров. Что говорят нам пассажиры, что когда стали платные линии, пропали аcоциалы, - сказал Лутс.