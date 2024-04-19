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После введения платного проезда на уездных линиях пассажиров меньше не стало

Северное побережье
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Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

После введения платного проезда на уездных автобусных маршрутах в Ида-Вирумаа число пассажиров существенно не изменилось, сообщает rus.err.

По словам руководителя Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутса отмена бесплатного проезда не оказала существенного влияния на число пассажиров, поскольку большая часть из них имеет право на льготный проезд.

- Где-то одна пятая часть пассажиров платит за билеты - или 30-дневный билет или разовый, или за наличные или за банковскую карточку, а остальные - это льготники, и это, может, и повлияло на то, что нет изменений в количестве пассажиров. Что говорят нам пассажиры, что когда стали платные линии, пропали аcоциалы, - сказал Лутс.

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