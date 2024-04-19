Подсудимый Айво Петерсон стал единственным кандидатом в евродепутаты от своей партии

- Первоначально мы рассматривали возможность регистрации трех кандидатов, но в итоге в список войдет лишь один - Айво Петерсон. Это честный человек, настоящий патриот Эстонии, который достоин представлять страну в Европарламенте", - сказала член правления Koos Юлия Смоли.

Уже больше года Айво Петерсон находится в тюрьме. Сначала он был взят под стражу как подозреваемый, а потом получил статус обвиняемого.

- Пока он не осужден, не признан виновным. Мы регулярно ходим на заседания и видим, что прокуратура пытается сделать его виновным только потому, что он выступал за мир. Но если вдруг суд признает его виновным, то будем думать, что делать дальше. Пока говорить об этом еще очень рано, - сказала Смоли, выразив уверенность, что если Петерсона выберут в Европарламент, то он будет освобожден из тюрьмы.