Грипп по-прежнему широко распространен, но интенсивность заболеваемости уже можно считать низкой, сообщает rus.err.
Заболеваемость гриппом пошла на спад
На прошлой неделе в Эстонии зарегистрировали 170 случаев заболевания гриппом, что на 17% меньше, чем в предыдущие семь дней.
Лабораторным путем на прошлой неделе было подтверждено 70 случаев заболевания гриппом.
Количество госпитализаций, связанных с гриппом, снижается. За последние две недели с гриппом было госпитализировано 28 пациентов. Всего с начала сезона - 1410 человек.
По предварительным данным, в этом сезоне зарегистрировано 95 летальных исходов, связанных с гриппом и сопутствующим основным заболеванием. Почти 95% из умерших были старше 60 лет.