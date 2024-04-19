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Заболеваемость гриппом пошла на спад

Северное побережье
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Вакцинацию от гриппа людей из группы риска оплачивает Касса здоровья.
Вакцинацию от гриппа людей из группы риска оплачивает Касса здоровья. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Грипп по-прежнему широко распространен, но интенсивность заболеваемости уже можно считать низкой, сообщает rus.err.

На прошлой неделе в Эстонии зарегистрировали 170 случаев заболевания гриппом, что на 17% меньше, чем в предыдущие семь дней.

Лабораторным путем на прошлой неделе было подтверждено 70 случаев заболевания гриппом.

Количество госпитализаций, связанных с гриппом, снижается. За последние две недели с гриппом было госпитализировано 28 пациентов. Всего с начала сезона - 1410 человек.

По предварительным данным, в этом сезоне зарегистрировано 95 летальных исходов, связанных с гриппом и сопутствующим основным заболеванием. Почти 95% из умерших были старше 60 лет.

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Эстония
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