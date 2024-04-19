Заболеваемость гриппом пошла на спад

На прошлой неделе в Эстонии зарегистрировали 170 случаев заболевания гриппом, что на 17% меньше, чем в предыдущие семь дней.

Лабораторным путем на прошлой неделе было подтверждено 70 случаев заболевания гриппом.

Количество госпитализаций, связанных с гриппом, снижается. За последние две недели с гриппом было госпитализировано 28 пациентов. Всего с начала сезона - 1410 человек.

По предварительным данным, в этом сезоне зарегистрировано 95 летальных исходов, связанных с гриппом и сопутствующим основным заболеванием. Почти 95% из умерших были старше 60 лет.